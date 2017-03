Opinión 22-03-2017

Los olvidados parlamentarios por la provincia de Linares

Durante el siglo XIX – que es el período al cual nos referiremos ahora – fueron diputados o senadores por nuestra Provincia ante el Congreso, destacadas figuras del foro, las letras, la iglesia o la industria del país. He aquí un recuento de algunos de esos ignorados nombres.

Al Congreso que funcionó entre el 10 de noviembre de 1824 y el 11 de mayo de 1825, fueron designados diputados por Linares don Antonio Urrutia y Mendiburo y don Bernardo Vera y Pintado.

El primero de los nombrados nació en Concepción en 1775 y su padre lo envió a España: se incorporó a la Corte de Madrid e ingreso a los Guardias de Corps de Su Majestad. Radicado en Santiago, vivió donde hoy están los tribunales de justicia y allí se hospedó O’Higgins tras su abdicación en enero de 1823.

Sintió gran afecto por esta Villa y, como integrante de la Comisión de Policía, Educación y Beneficencia pública, hizo esfuerzos porque Linares contara con un hospital.

Don Antonio de Vera y Pintado, fue vicepresidente del Senado entre el 22 de enero y el 23 de marzo de 1825. O’Higgins le encargó la composición del primer Himno Nacional. Aun cuando después tuvo cambios, Eusebio Lillo mantuvo la letra del estribillo.

Al Congreso Nacional de 1831 a 1834, Linares integraba la Provincia de Maule, y es representado en el Senado por personalidades como Mariano Egaña, destacado patriota, autor de la abolición de la esclavitud en Chile y Agustín de Vial Santelices, el que curiosamente fue desterrado por Osorio y también por O’Higgins.

Al Congreso Nacional de 1840 a 1843, son electos don Ramón Vial Formas, casado con Isabel Bello hija del sabio venezolano y quien vivió en Linares y la romántica figura del Coronel Pedro Urriola Balbontín, cabecilla de la revolución de 1851 contra el Presidente Bulnes muriendo en el intento.

Al Congreso Nacional, noveno período 1849-1852, fueron electos Ramón Vial, de quien ya se ha hablado y el sacerdote Monseñor Francisco de Paula Taforó y Zamora, ilustre y culto sacerdote considerado uno de los hombres adelantados de la Iglesia chilena, Profesor de Teología de la Universidad Católica, autor de un valioso “Compendio de Historia Sagrada”, abogó por mejorar las cárceles, contribuyó a crear el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Acudía a los lazaretos de leprosos con riesgo de su salud. Colaboró en la construcción del templo parroquial de Linares. Razones que no es del caso analizar aquí le impidieron ser Arzobispo de Santiago.

Al onceavo período del Congreso Nacional, 1855 – 1858, son elegidos don Francisco Ángel Ramírez-Garzón y don Francisco Solano Astaburuaga, autor de un notable “Diccionario Geográfico de la República de Chile”.

Al Congreso Nacional de 1858-1861, recibieron poderes don José Miguel Barriga Castro y don Eugenio Necochea Zaraza, este último integró la Expedición Libertadora del Perú y fue testigo presencial de la muerte de Portales.

Al Congreso Nacional de 1864-1867, son electos diputados don Juan Esteban Rodríguez Segura, hijo del Coronel Manuel Rodríguez Erdoyza y el General don Cornelio Saavedra Rodríguez, conocido como el pacificador de la Araucanía.

Al Congreso 1867 1870, es electo don Jorge Beauchef Isnel, de destacada participación en la Guerra de la Independencia.

Desde este período 1876 -1879 los más destacados senadores y diputados por Linares son:

Senado: General Domingo Urrutia Vivancos (1791-1888) valerosa figura de la guerra de la Independencia, tomando parte en casi todas las batallas. Fue Edecán de O’Higgins en la contienda de Rancagua (1814). Perdió un brazo en el combate de Nacimiento.

Diputados: Pedro Lucio Cuadra Luque (Santiago 1840-1894) Ingeniero, autor de una Geografía Física de Chile. Organizador del Ministerio de Instrucción Pública y Justica. Publicó un interesante estudio pasa la Desecación de las Vegas de Chile en 1863, aplicado en varias zonas del Maule.

Al Congreso de 1879 1882 es electo senador don Ramón Rozas Mendiburo, hijo de Juan Martínez de Rozas, uno de los fundadores de Linares. Como diputados están Pedro Lucio Cuadra, ya citado, Luis Jordán y Carlos Irarrázaval.

Entre los diputados está una figura notable de las letras: Zorobabel Rodríguez, abogado, escritor, autor de un célebre “Diccionario de Chilenismos” (1875) hasta hoy un clásico en su género.

Al Congreso inaugurado el 4 de noviembre de 1891 y que rigió hasta 1894, por Linares es electo senador Pedro Lucio Cuadra y son diputados Florencio Valdés Cuevas – ya vecino de la provincia – y don Pacífico Encina Romero (1846-1900) dueño de la hacienda Trapiche de Villa Alegre, gran impulsor del desarrollo de la agricultura y quien propició la mecanización de las faenas de la tierra. Casado con Justina Armanet es el padre del historiador Francisco Antonio Encina, quien será también diputado por esta zona.

Al Congreso de 1894-1897 Linares tiene como senador a Carlos Correa y Toro y como diputados son electos Maximiliano Ibáñez Ibáñez (Linares 1868-Santiago 1933) abogado, economista, ex alumno del Liceo de Talca, y Manuel Francisco Ferrada, natural de Abranquil.

Al Congreso de 1900-1903, es electo senador don Ramón Barros Luco, residente en Rinconada de Parral (Retiro de hoy) quien inicia su camino a la Presidencia de la República. Su labor se caracteriza por variadas obras de bien para la Provincia, algunas de ellas de gran trascendencia como el rama a Panimávida y Colbún y el Grupo de Artillería Aldunate, en Retiro. En ello es secundado por el diputado Octavio Astorquiza.

Al Congreso de 1906-1909, es electo senador Pastor Infante Concha, en reemplazo de don Ramón Barros Luco quien está ya acerca de La Moneda. Entre los diputados, se incorporan don Francisco Antonio Encina Armanet, quien era regidor por Villa Alegre, y Alejandro Rosselot.

FOTO: Bernardo Vera y Pintado, autor del primer Himno Nacional de Chile.

2: Don Ramón Barros Luco y su esposa doña Mercedes Valdés.

3: Francisco A. Encina Armanet, diputado por Linares 1906-1909.

4: Juan Esteban Rodríguez Segura, hijo del coronel Manuel Rodríguez.

5: Monseñor Francisco de Paula Taforó, uno de los sacerdotes más notables de Chile.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia