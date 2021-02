Política 27-02-2021

Los otros temas que tocó Piñera con Chile Vamos



Marcada por la situación que se vive en La Araucanía y la idea de decretar Estado de Sitio, estuvo la reunión realizada ayer entre el Presidente Sebastián Piñera y los partidos de Chile Vamos, sin embargo, en el encuentro se tocaron también otros temas como la pandemia del coronavirus y los desafíos electorales de este año.

Según quienes participaron de la cita, el Mandatario les pidió a RN, la UDI, el PRI y Evópoli, hacer esfuerzos para dar apoyo a los candidatos oficiales del bloque, para que nadie vaya por fuera ni se respalden a las cartas a alcaldes y gobernadores que no sean de la coalición.

De hecho, para abordar este tema los dirigentes de Chile Vamos concurrirán el próximo lunes 1 de marzo a La Moneda a una cita con los ministros del Interior, Rodrigo Delgado y de la Segegob, Jaime Bellolio, para abordar éste y otros temas.

En ese contexto, el Presidente también trató con los partidos la elección presidencial, donde se planteó la necesidad de que exista un "fair play" entre los candidatos presidenciales del sector y que no se repitan pugnas y conflictos como los vistos en el pasado.

La idea es mantener y cuidar la "unidad" del sector, sobre todo en el último año de Gobierno del Mandatario.

Respecto a la carrera presidencial, en la cita también surgió el tema sobre las dudas que ha manifestado el candidato presidencial independiente Sebastián Sichel, respecto a su participación en las primarias de Chile Vamos, esto debido a que el ex ministro espera una invitación formal de los partidos para asegurar su participación en dichos comicios, más allá de las declaraciones públicas que han hecho.

En el encuentro, los partidos ratificaron que Sichel va a ser invitado a la primaria y que siempre lo ha estado. Aunque no han abordado si harán algún gesto más formal como pide el candidato.