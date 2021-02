Política 18-02-2021

"Los papás eligen": Figueroa dice que habrá un sistema mixto en el regreso a clases presenciales





El ministro de Educación, Raúl Figueroa, se refirió nuevamente este miércoles al conflicto con el Colegio de Profesores por el plan del Gobierno para que en marzo se reanuden las clases presenciales, suspendidas en la mayoría de los colegios desde mediados de marzo de 2020.

Figueroa hizo un llamado a evitar tensiones y centrarse en sacar adelante el año escolar 2021, cuyo inicio está programado para el 1 de marzo, explicando que en los primeros meses habrá un sistema esencialmente mixto.

“Vamos a tener un régimen esencialmente mixto sobre todo al principio. A veces se genera una imagen bastante irreal, como si los 3 millones y medio de alumnos fueran a llegar todos el mismo día a sus salas de clases como si no hubiese pasado nada y eso no es así”, dijo Figueroa a radio Duna.



“Son los papás los que eligen pero para que elijan los papás se necesita una condición y es que los colegios estén disponibles”, agregó.

En la misma línea, el secretario de Estado criticó que la discusión en torno a la educación se ha polarizado e ideologizado, asegurando que esta situación fue un error del país.

“En educación y en Chile se polarizó demasiado el debate educativo, se ideologizó, se hizo de la educación una trinchera y yo creo que ese el peor error que se pudo haber cometido en nuestro país y la peor receta para salir de una situación difícil como la que tenemos hoy día con el covid”, aseveró.

Finalmente, aseguró que han tenido reuniones con el Colegio de Profesores y que se reunió con el presidente del magisterio, Carlos Díaz, y que los ha vuelto a invitar al consejo asesor.

“Hemos tenido un diálogo permanente con Colegio de Profesores, con los alcaldes, me reuní apenas fue elegido con Carlos Díaz para volver a invitarlo al consejo asesor, del que se habían restado. El diálogo existe, obviamente las cosas siempre se pueden explicar mejor, pero también hay que tener ganas de escuchar y comprender”, sostuvo.