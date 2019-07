Deporte 31-07-2019

Los Primos Grimalt valen Oro Hicieron historia para Chile en el Vóleibol Playa en los Panamericanos de Lima

Vencieron a México 2 a 1 en un partido de infarto

Fue una jornada redonda para el deporte chileno, la que se vivió ayer. Primero fue Tomas González, en la gimnasia, posteriormente Fernanda Valdés, en el levantamiento de pesas. Pero, faltaba lo más importante para nosotros como linarenses: el vóley playa. Los primos Grimalt sabían que los mexicanos no serían un rival fácil. Ya los habían enfrentado en la primera fase y habían ganado por 2 a 1. Ahora estaban disputando nada menos que una medalla de oro para el deporte chileno, que digámoslo, comenzaba a hacer historia, luego del triunfo ante Canadá, que les permitió a los chilenos disputar un duelo infartante ante el binomio de México.

Un partido que fue complicado desde el principio, pero luego Esteban y Marco sacaron a relucir toda su categoría y clase para quedarse con la primera manga por 21-19. En el segundo set, los chilenos tuvieron 4 puntos de partido, pero terminaron cediendo el set, para los jugadores mexicanos Juan Virgen y Rodolfo Ontiveros, por 24 -22. Había que definir el oro en tie break y aquí destacar el temple y la capacidad mental de los chilenos que nuevamente se concentraron y vencieron por 15-10, logrando la medalla dorada, que, en la historia del deporte chileno, es histórica. Campeones Panamericanos, merecido por todo lo que nos brindaron, en un duelo no apto para cardíacos.

LOS GLADIADORES DE ORO

Marco Grimalt, estaba muy feliz con esta medalla histórica: “es un trabajo de un gran equipo, que nos acompaña. Un público que nos levantó en el partido en los momentos en que estábamos complicados, pero logramos este oro para Chile y Linares, que es muy importante. No tuvimos un buen set a pesar de haber tenido cuatro puntos para haber cerrado antes este duelo, pero nos recuperamos y ganamos este partido”.

En tanto que Esteban Grimalt, manifestó que este es el fruto de una década, la que comenzó en Medellín, Colombia, con una presea de bronce. “Tuvimos entrenadores que nos orientaron en esta disciplina, todos fueron importantes, al igual que todos los que conforman el equipo técnico y médico, por eso esta medalla representa un trabajo de equipo de todo el team Chile, que esfuerzan por brindar los mejores éxitos para nuestro país. Ahora viajamos a Viena, porque nos estamos jugando la clasificación a Tokio 2020”.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo