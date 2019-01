Opinión 27-01-2019

Los pro y contra de la inteligencia artificial

CONGRESO FUTURO: Quizás Ud. al igual que yo, tuvimos la oportunidad de leer un artículo publicado en un Diario de la capital, titulado “ Amber Case, invitada al Congreso futuro: el duelo humanos máquinas, según la antropóloga cyborg”.

Este reportaje, me hizo recordar que la hoy llamada (IA) Inteligencia Artificial, desde un tiempo a la fecha está presente en estudios y discusiones en diferentes grupos culturales. Parto, reconociendo que la historia, desarrollo y futuro de la llamada IA: es trabajo de expertos, historiadores y científicos, dado que la temática en sí, exige estudio y sobre todo capacidad de síntesis y exposición, capacidades que reconozco están lejos de mi y solo puedo exponer como docente lo leído.

Como disciplina, forma parte de la ciencia actual, el estudio de la Intel. Artif. que se ha centrado en variados campos de la vida de las personas y de verdad que en variadas ocasiones ignoramos cual es su real alcance. Todos los elementos tecnológicos actuales como el “ smathphones . Tablet- Programas de reconocimiento de voz – computadores, videos , juegos, etc. tienen elementos que se hayan en la Inteligencia Artificial ( ver: wikipedia)

Un trabajo presentado hace poco en una institución fraternal, el expositor anotó que : “ La inteligencia Art. es un área de investigación multidisciplinaria, que estudia el proceso de cómo conoce el cerebro humano, con el fin de producir, mediante Programas de Computación, prototipos No humanos de inteligencia, capaces de realizar operaciones y acciones propias del hombre, tales como : autoaprendizaje , los gestos, el habla, la toma de decisiones y la resolución de problemas de la vida diaria ( H:A.ARANCIBIA C.).

El auge de la IA: ha logrado a que se aumente el números de actividades, en que los computadores han superado a los humanos, tales como en el diagnóstico médico, Juegos de computación ( ajedrez, trivia ) todo esto ha llevado al hombre a aumentar sus temores de la pérdida de sus actuales empleos y ser reemplazados por robots ( y ¿Quién nos asegura que esto podría producirse, pensamos nosotros?).

Quizás los temores al respecto no sean para tanto, pero si, la pérdida gradual de la interacción entre las personas, el cara a cara, el tú y el yo y por sobre todo la automatización de nuestros hijos y nietos. Ellos ya no conversan con sus familiares, todos están atentos a los mensajes recibidos en sus celulares ( temas ya tratados anteriormente en algunas de mis crónicas) pero, ahora ya no son nuestros pequeños, sus padres en todo momento ya no conversan, sonríen estúpidamente con los chistes y chismes recibidos. ¿ Exagero o estoy un tanto alejado de la modernidad, que dice Ud.?).

Comenzamos hoy nuestra crónica anotando como subtítulo “ Congreso futuro”. El cual fue un éxito cultural de proporciones. Desgraciadamente, la Tv. no le dio la cobertura esperada y solo tuve acceso a ello, como ya lo dije antes al leer un art. sobre la antropóloga Amber Case, cybord estadounidense, encargada de la penúltima charla magistral de dicho Congreso.

Os invito a conocer algo de sus pensamientos sobre la Inteligencia Artificial. Dice el estar de acuerdo con los avances tecnológicos “ siempre que impliquen una ayuda para el desarrollo del ser humano. Ese ser humano el que ella hoy estudia y califica como “ Cyborg”. La antropología cybord es una subsección de la antropología. Y no tiene que ver con Terminator, Robocop o películas. Ni tampoco con que todo va a ser resuelto por la Inteligencia Artificial, lo que es una fantasía.

El concepto de “ cybord” viene de 1960 de un trabajo académico sobre viajes espaciales. La idea es que simplemente porque creamos herramientas fuera de nosotros, como una extensión ( una cámara ello es una extensión de nuestros ojos, un cuchillo es una extensión de nuestros dientes, por eso dice Case los humanos somos “ cybord”. Seguidamente agrega que la clave está en mirar hacia el pasado de la humanidad, loss años 40, a los griegos y también antes de éstos y preguntarse ¿ cuales son los valores universales del ser humano? Al respecto pienso y os invito también a que Ud, lo haga: ¿ serán el libre pensamiento, la libertad individual, la fraternidad entre los hombres, entre otros? Case, agrega que “ todos quieren pertenecer, todos quieren ser amados, pero cuando usas toda esta tecnología, te olvidas de eso. Y del tiempo. No hay lugar para la inspiración, para la creatividad. No hay tiempo para mirar una puesta de sol, enamorarse”.

Finalmente se pregunta ¿ deberíamos tener un robot criando niños? ¿ Qué clase de niños serían si aprenden todo de una máquina? . Debemos trabajar lado a lado de la tecnología y así no hay que preocuparse de que nos reemplace. ………” La sociedad nunca sería una sola cosa. Tenemos opciones…….aunque reconoce que la raza humana cambió de Homo Sapiens a Homo Connectus, un ser que pasa todo el tiempo conectado. Vía internet con el celular.

Si compruebo que estos temas culturales atraen la atención y lectura de la mayoría de los lectores, en otra oportunidad podríamos seguir conversando sobre el nuevo tipo de hombre” Homo Connectus”



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista