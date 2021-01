Opinión 31-01-2021

LOS PROFETAS DE DIOS, HABLARÁN HASTA EL FIN DE LOS TIEMPOS

El Deuteronomio nos habla de la promesa que Yahvé hizo al pueblo prometiéndole profetas que les dirían lo que Él les mandara a decir. Nos dice este texto que el pueblo había pedido a Dios que no quería volver a oír su voz. Por eso, “en aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: ‘El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán” (Dt. 18, 15-20). Así lo prometió Dios a Moisés y así fue con toda la serie de profetas de los cuales leemos en el Antiguo Testamento (escritores y no escritores, mayores y menores), que sucedieron a Moisés, hasta que llegó “el Profeta”, que no es otro sino el mismo Dios hecho Hombre: Jesucristo.

1.- Profeta es quien dice al pueblo de Dios lo que Dios quiere que se le diga. Profeta no es simplemente quien habla de Dios; es, más bien, quien habla en nombre de Dios y bajo su inspiración. El profeta es a la vez receptor y transmisor: recibe la palabra de Dios y la transmite. Se dice que el profeta es “boca de Dios”, pues el profeta habla con su boca la palabra de Dios. Ahora bien, Jesucristo es la Palabra misma; es decir, Jesucristo es la expresión de Dios para nosotros los seres humanos. De allí que Jesús, al comenzar a predicar y a actuar, sorprendiera a la gente de su época. Nos dice el Evangelio de hoy que, al enseñar, “sus oyentes quedaron asombrados de sus palabras”. Y al expulsar un demonio, “todos quedaron estupefactos... y decían ‘este hombre sí tiene autoridad pues manda hasta a los espíritus inmundos y éstos le obedecen’” (Mc. 1, 21-28). Jesucristo era el Profeta que, además de hablar en nombre de Dios y de enseñar con autoridad, también expulsaba a los demonios.

2.- Sobre la lucha contra los espíritus malignos es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones. Como el Demonio y los demonios están siempre al acecho para caer a los seres humanos en el pecado y para hacerlos andar por el camino que lleva a la condenación, hacer debemos recordar que Jesucristo nos habla de la importancia de la vigilancia. Y, aparte de los Sacramentos de la Confesión y de la Comunión, el medio más eficaz de vigilar, para impedir que el mal se acerque a nosotros es vigilar en oración, llenando así nuestro corazón de Dios que es Quien expulsa el Mal. Así el Enemigo no podrá encontrar sitio en nuestro corazón. Y no tiene sitio allí si la persona está bien unida a Dios.

3.- ¿En qué consiste esa unión con Dios? Consiste en aceptar la Voluntad de Dios y renunciar a la propia voluntad. Consiste en aceptar los deseos de Dios y renunciar a los propios deseos. Consiste esa unión con Dios en aceptar la forma de pensar y de ser de Dios y renunciar a las propias formas de pensar y de actuar. Y esto es así, porque quien está unido a Dios de esa manera es fuerte con la fortaleza misma de Dios. Esta es la vigilancia que nos pide el Señor. Es lamentable que el vocablo “profeta” sea tomado para referirse a quien predice el futuro. Ciertamente el profeta puede hablar del futuro, si Dios así lo desea. Pero el mensaje profético incluye muchísimo más que eso. “La palabra del profeta edifica, exhorta y consuela” (1 Cor. 14, 3).

4.- El mensaje del profeta suele ser exigente, pues recuerda con claridad los compromisos de la humanidad para con Dios. Es inflexible con el pecado, especialmente con la idolatría. El mensaje profético también es consolador, pues reconforta y reanima al pueblo de parte de Dios, y descubre la esperanza en medio de la oscuridad. También suele ser un mensaje edificante, pues enseña y corrige; educa y forma, además de sanar y purificar, y de llamar a la conversión. El profeta no se hace a sí mismo, sino que es Dios Quien lo escoge. Es Dios Quien tiene la iniciativa y domina a la persona del profeta. Y suele Dios llamar al profeta de una manera irresistible y hasta seductora. Eso lo supo Jonás, a quien vimos en las lecturas de la semana pasada en medio de una tormenta y luego en el vientre de una ballena, hasta que se decidió a predicar lo que Dios le había indicado.

5.- He aquí lo que dice el profeta Amós sobre el llamado de Dios al profeta: “Así como nadie queda impertérrito al oír el rugido del león, así también nadie se negará a profetizar cuando escucha lo que le habla el Señor” (Am. 3, 8). Y Jeremías: “Me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir. Me hiciste violencia y fuiste el más fuerte... Sentí en mí algo así como un fuego ardiente aprisionado en mis huesos, y aunque yo trataba de apagarlo, no podía” (Jer. 20, 7 y 9). ¿A quiénes escoge Dios como profetas? Por supuesto, a quienes Él quiere. Pero incluye a toda clase de personas: hombres y mujeres, ricos y pobres, adultos y adolescentes, y aún desde el seno materno. “Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía; antes de que tú nacieras, yo te consagré, y te destiné a ser profeta de naciones” (Jer. 1,5).

Conclusión: Los profetas casi nunca ven el fruto de su misión. La predicación de Isaías más bien endurece al pueblo (Is. 6, 9; Mt. 13, 14-15). Sin embargo, el profeta deberá hablar en nombre de Dios así lo escuchen o no (Ez. 2, 5-7 y 3, 11-21). Vemos, entonces, cómo el carisma de profecía es un carisma de revelación, por el que Dios da a conocer a los seres humanos.

¿Ha habido profetas después de Cristo? ¿Existen profetas en nuestros días? Santo Tomás de Aquino tiene esto que decir al respecto: “En todas las edades los hombres han sido instruidos divinamente en materias referentes a la salvación de los elegidos... y en todas las edades han habido personas poseídas del espíritu de profecía, no con el propósito de anunciar nuevas doctrinas, sino para dirigir las acciones humanas” (Summa 2:2:174:Res. et ad 3). “El profetismo no se extingue con la edad apostólica (con los Apóstoles). Sería difícil comprender la misión de muchos santos en la Iglesia sin observar en ellos el carisma profético. ‘Las profecías desaparecerán un día’, explica San Pablo (1 Cor. 13, 8). Pero esto será al fin de los tiempos. “La venida de Cristo a acá, muy lejos de eliminar el carisma de profecía, provocó su extensión, la cual había sido predicha: ‘Ojalá todo el pueblo fuera profeta’, era el deseo de Moisés (Núm. 11, 29).” (X.León-Dufour, Vocabulario de Teología Bíblica). .

Y el Papa Juan Pablo II nos dejó dicho lo siguiente: “Conviene precisar con palabras del Concilio la naturaleza del profetismo de los laicos... no sólo de un profetismo de orden natural... Más bien es cuestión de un profetismo de orden sobrenatural, tal como se nos presenta en el oráculo de Joel (3,2), ‘En los últimos días... profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas’... para hacer vibrar en los corazones las verdades reveladas” (JP II, Catequesis del Miércoles 26-1-94).

(*) Mario A. Díaz M. es: Profesor de Religión y Filosofía. Licenciado en Educación. Egresado de la Universidad Católica del Maule