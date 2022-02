Opinión 10-02-2022

Los Próximos Desafíos

A poco más de dos semanas del triunfo de Gabriel Boric, las expectativas de la ciudadanía crecen, no sólo por lo que significa gobernar, sino por la gran cantidad de gente que confía en su persona, convirtiéndolo en el presidente electo más votado de la historia, además de poner presión a lo que este nuevo Gobierno pueda hacer para incidir en un mejor vivir de todas las ciudadanas y ciudadanos.

Hoy nos enfrentamos a un hecho histórico, donde una generación que se inició luchando por el acceso a la educación gratuita, de calidad y para todas y todos entrará a la Moneda.

Sin duda la política esta manoseada y existe desconfianza, debido al alejamiento de los partidos tradicionales de las necesidades de la gente, de los movimientos sociales y de la calle; pero la figura de Gabriel logró encarnar la esperanza de un nuevo ciclo político y con ello un Chile más solidario y con más capacidad de diálogo.

A mi parecer, el gobierno de Gabriel y Apruebo Dignidad, tiene dos grandes desafíos, uno que tiene que ver con el cambio de liderazgo y la forma de relacionarse con el poder y lo segundo, con defender el proceso constituyente y por ende la nueva constitución.

El primer gran desafío, no será qué partidos o qué nombres estarán en cuál puesto o cargo, sino poder escuchar y articular de buena manera a los distintos actores de la sociedad civil y política, para poder sentar bases de una sociedad de bienestar, esto es en el plano nacional, como también local. Con una nueva forma de liderar, más inclusiva, con participación de las comunidades y respetando el medio ambiente.

Nuestro segundo objetivo es la nueva constitución, teniendo el deber de defender el proceso constituyente, no sólo porque Chile necesita una nueva base y forma de entenderse como sociedad, sino también por el profundo respeto a toda la gente que se ha movilizado a lo largo de los años, para tratar de correr el cerco de lo posible. Y que hoy mira con profunda esperanza el proceso iniciado en 2021.

Hoy más que nunca somos motor de esperanza y no contenedor de miedo.



Gabriel González Zúñiga

Ingeniero Civil

Presidente Regional Revolución Democrática