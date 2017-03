Opinión 15-03-2017

Los que llegaron primero

Hace rato que me ronda en la cabeza esta expresión, no necesariamente por los recuerdos de mi terruño materno (nací en la Patagonia Chilena, hace ya casi 40 años), sino porque, se nos avecinan este año las elecciones presidenciales. Me explico…

Que Chile ha cambiado…. qué duda cabe,…. que somos más … qué duda cabe, (incluido censo mal hecho 2012) que fruto de la globalización nos hemos convertido en un país de inmigrantes, también, (incluso en nuestra provincial comuna de Linares lo sentimos), pero lo que también ha crecido, o peor, aumentado, es aquella sensación de que algo en nuestra sociedad no funca… como que parece que nos quedamos dormidos y que otros se están haciendo los vivos…………las grandes empresas, los delincuentes, los estafadores, los malos alumnos, los POLITICOS…….Y DA LA SENSACIÓN DE QUE ESTO NO PARA y que tal como ocurrió en Argentina, en los dos mil, dan ganas de decirles…. QUE SE VAYAN TODOS……… y eso, porque ad portas de una nueva elección presidencial, otra vez, aparecen esos VIVOS……. que llegaran primero y que nos dirán que con sus soluciones mágicas harán de este país uno mejor, más solidario e inclusivo y que habrá trabajo para todos y que la economía andará sobre ruedas…… pero lo que en realidad ocurrirá, será que esos VIVOS,….. que ya se la sabe por libros, llegaran primero a la foto con el candidato de turno y se sentaran primero a la hora de la repartija de los cargos y por cierto, serán los primero en sentir que para ellos la cosa progresa y que su Chile les es más solidario y que su economía va sobre ruedas, sino preguntémosle a Javier Blanco, para quien, el hecho de haber llegado primero a la foto, le significó un carguito de por vida con una reguleque remuneración y mejor aún sin imposibilidad de ejercer la abogacía en forma liberal, o a los señores de CMPC y TISSUE, a quienes con unas cuantas lucas de devolución, se les arreglará el problema de la colusión… o a los hijos de papa, a quienes no se les condena aunque hayan delinquido……..El problema, finalmente, así como lo veo yo, es que a los entes pensantes de esta larga franja de tierra les da lo mismo que a la población se les engañe, o peor, se les mienta indolentemente, ya que, hasta en la TV se prefiere el circo de las teleseries turcas (versus informar de la represión a la libertad de prensa en TURQUIA) que el decir la verdad por su nombre……..esto me recuerda al historiador inglés ( ARNOL TOYNBYE) que decía que las sociedades fracasan cuando las elites se duermen en los laureles,

Mmmmmmm, da la impresión entonces, que nuestras elites no se han dormido, sino todo lo contrario, parece que se han pasado de listos….. y….. así, OTRA VEZ, vemos como comienzan a pelearse por llegar, nuevamente primeros a la foto de rigor.



(Héctor Hernández Bórquez

Abogado , Magíster en Derecho Público)