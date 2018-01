Opinión 17-01-2018

¿Los restos de un Papa en la Catedral de Linares?

En las redes sociales, la llamada que me hizo el periodista del Municipio y la visita de un canal de Televisión a mi casa, dan luces sobre una noticia espectacular: en la catedral de Linares están sepultados los restos de un Papa: Clemente I.

Estimamos hay una confusión, que es necesario revisar. En primer lugar, ¿Cómo llegaron las reliquias de San Clemente a Linares?

Monseñor Juan Errázuriz conservaba un valioso regalo del Papa Pio IX: las reliquias de San Clemente Mártir, rescatadas desde las catatumbas de Roma, las cuales él donó a la futura Catedral de Linares.

Las sagradas osamentas tras ser desenterradas fueron resguardadas por la Confraternidad de los Santos Ángeles Custodios, en la Sacristía de la Capilla Paulina del Vaticano hasta 1934. En ese año, el entonces rector del Seminario Pontificio de Santiago, Monseñor Juan Subercaseaux las solicitó al Papa a fin de ser trasladadas a Chile, a lo cual el Pontífice accedió , llegando las sagradas reliquias a Valparaíso en el vapor «Orazio» en septiembre de 1936. Desde ahí fueron llevadas privadamente a la Casa Matriz de las Hermanas de la Providencia de Santiago. Aquí el profesor de la Universidad Católica Dr. Ricardo Benavente recompuso el esqueleto y se procedió a revestirlo con los ornamentos que tiene hasta hoy. Llegó por ferrocarril hasta la estación de San Javier el 26 de diciembre de 1936, donde siguió viaje por tierra acompañado por una impresionante muchedumbre de gente a pie y a caballo El 1 de enero de 1937 continuaron el trayecto a Linares pasando por Villa Alegre y Putagán, siendo recibido en esta ciudad en medio de demostraciones de fe, según las crónicas de la época. Siete Obispos lo esperaban en Yungay con Independencia. Los restos quedaron provisoriamente en la Iglesia del Corazón de María, que oficiaba de Catedral por la destrucción de la principal, tras el terremoto

Los historiadores de la Iglesia han precisado que no se debe confundir a este Santo, con el Papa Clemente Romano, que ejerció el Papado entre los años 99 y 102 y cuya tumba está en el subsuelo de la Basílica ubicada cerca del Coliseo en Roma.

Ahora bien, en esos tiempos (setenta o cien años tras la muerte de Jesucristo) el Papado no tenía ni el carácter institucional ni era su mando universal como lo es hoy. Sin embargo, el que un sacerdote fuese Obispo de Roma, hizo que los historiadores de la Iglesia lo consideren como Papa por ejercer esa función, por cuanto el Sumo Pontífice es hoy, además, Obispo de la ciudad eterna.

Es más, algunos autores han confundido al Papa Anacleto (el tercero desde San Pedro y antecesor de San Clemente Romano) con otro Pontífice, estimando se trata de dos y no de uno solo. Incluso se ignora de donde provenía y se le supone griego.

Ahora bien, San Clemente Romano, no el santo que hoy descansa en la Catedral, fue Obispo de Roma desde el año 99 al 102, por lo cual la Iglesia, como se ha dicho, le considera Papa.

Sus restos están en la Basílica, cercana al Vaticano.

Para quienes deseen profundizar en el tema, hay varias obras, pero recomiendo tres: “El Catolicismo y el Pontificado a Través de los Siglos”, de Gentili (Santiago de Chile 1919) “Historia de la Iglesia”, de Joseph Hergenroether y “Los Papas a Través de la Historia”, de Avelino Samorati, todas ubicables en la Biblioteca Nacional. Ilustrarán mucho sobre este lo expuesto.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia