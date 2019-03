Crónica 15-03-2019

Los riesgos de no vacunarse contra la influenza: desde crisis asmáticas hasta neumonías

“No me vuelvo a vacunar porque igual me resfríe el año pasado”, es una de las frases que se escuchan ad portas del inicio de la campaña de vacunación contra la influenza.



Estrategia de inmunización que fue lanzada hoy por las autoridades sanitarias y que contempla vacunar en forma gratuita a niños y niñas entre los 6 meses y 6 años de edad, embarazadas a partir de la 13 semana de gestación, adultos mayores sobre 65 años y enfermos crónicos. En total un universo estimado mayor a 5 millones personas.



La académica de la carrera de Enfermería de la U. San Sebastián, María Eugenia Colarte, explicó que la vacunación no impide resfriarse, sino que evita el contagio grave de la gripe estacional.



“La vacunación es la forma más efectiva de prevenir la infección y en especial en la población objetivo, ya que son los que tienen mayor predisposición a contraer la influenza y presentar complicaciones graves como bronquitis, sinusitis, infecciones del oído, agravamiento de crisis asmáticas y neumonías”.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al año se registran hasta 650.000 muertes en el mundo por causas respiratorias ligadas a la enfermedad. Situación por la que esta semana, difundieron la estrategia global 2019-2030 para mejorar la prevención de esta enfermedad, controlar mejor la transmisión del virus de animales a humanos e impulsar la coordinación de diferentes acciones entre los distintos países.



MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN



La docente de Enfermería de la USS también enumera recomendaciones para evitar la propagación del virus: “Si bien practicar buenos hábitos de salud, como limpiar y desinfectar superficies en el hogar, en el trabajo y escuela; dormir bien, realizar actividad física, beber suficiente agua, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, y cubrirse la boca al toser o estornudar, ayuda a disminuir el contagio y la propagación infecciosa, la vacuna anual es la mejor forma de prevenir el contagio de influenza”, remató.