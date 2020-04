Crónica 30-04-2020

Los riesgos del encierro para la continuidad de la Educación



Para la Educación Superior el Home Office significa un gran cambio cultural en el contexto de la crisis sanitaria y un costo emocional alto por esta nueva rutina de trabajar desde casa sumado a una serie de tareas adicionales.



En la actualidad, nos acercamos a los 60 días desde que fueron detectados los primeros casos de COVID 19 en Latinoamérica. En las primeras semanas de la crisis sanitaria los gobiernos de la región, debido a las limitaciones de los sistemas de salud, adoptaron medidas más restrictivas que en Europa y en los primeros 15 días se implementó el teletrabajo (Home Office) para toda la Educación para lograr la continuidad de los sistemas educativos.

En un principio, la población entendió que esta situación sería temporal, sin embargo, mientras sigue avanzando el tiempo la falta de experticia de varios líderes de equipo, sumado al contexto actual de hijos en casa, tareas en el hogar y espacios de ocio restringidos, están produciendo una tensión cada vez mayor y que conlleva una productividad baja, estrés y ansiedad. Todos estos elementos están mermando la estabilidad y funcionalidad de las instituciones.

Esta problemática fue abordada en el Primer Ciclo Internacional de e-MeetUp online, organizado por EDUTIC, en el panel “Los desafíos de la modalidad Home Office”, que contó con la participación de Carla Olivieri, Rectora y Gerente General de Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) de Perú; Raymond Rosal, Rector de Instituto Profesional IACC; Mario Droguett, Director General de Tecnologías de la Información en Universidad San Sebastián y Priscilla Zamora, directora de Woman in Management de Chile.



En la ocasión, Hernán Silva, director de EDUTIC, señaló que su organización está propiciando este espacio de colaboración que facilita compartir experiencias de esta crisis sanitaria y afrontar sus consecuencias, desde los diseños de gestión hasta el uso de las tecnologías. Estima que los desafíos de la modalidad del Home Office para la segunda etapa de la crisis sanitaria son múltiples.

“Al menos nos quedan otros 40 días de un distanciamiento social intenso para contener la propagación y luego otros 40 días o más para intentar regresar a una nueva dinámica social”, indica el organizador del ciclo online.

CAMBIO CULTURAL

La implementación del Home Office representa también un cambio cultural para las personas y sus familias. Las dificultades que tuvieron en IACC, según comenta su Rector, tienen que ver con que las personas entraron a esta modalidad pero todavía no tienen una cultura de auto trabajo. Esto supone acostumbrarse a los diferentes procesos que tienen que vivir durante el día: con los niños, como padres, como docentes, ayudar en la casa, como pareja. Ese es uno de los procesos que está trabajando el instituto, que desde hace 12 años entrega educación 100% online en Chile.

Efectivamente el teletrabajo es un tremendo cambio cultural para las organizaciones. Este proceso no es solo estar en la modalidad, sino que empezar a usar plataformas aceleradamente que no se usaban antes en el marco de una crisis sanitaria, lo cual podría reunir los elementos para ser una “tormenta perfecta”, como lo denominó Priscilla Zamora, directora de Woman in Management.

Explica que hay poca conciencia de que estamos en un momento excepcional y eso ha impactado en quienes tienen que mantener la operación, en el sentido de que todo tiene que seguir funcionando, pero existe poca concientización de que el rendimiento va a bajar.

“La productividad bajará porque tenemos en nuestra cabeza distintos sentimientos: incertidumbre, miedo, preocupación, rabia, parálisis. “No estamos trabajando desde la casa en un marco normal y los humanos reaccionamos de forma distinta a las tragedias, por ejemplo, a los terremotos,” enfatizó la consultora.

En ese sentido llama a que los líderes y trabajadores se tomen un tiempo de reflexionar sobre cómo van a reaccionar. Porque hoy no existe una respuesta ni un manual en ningún país, institución o universidad, entonces no es posible tomar buenas prácticas, estudios o papers de cómo se ha solucionado. Se trata de poner soluciones que conocemos en un escenario que no conocemos.