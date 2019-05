Deporte 10-05-2019

Los “Toros” están de vuelta: Técnico albirrojo definió equipo titular para enfrentar mañana a Pilmahue

Partido se programó para las 17:00 horas

Aunque todavía habría una pequeña duda en torno a los 11 guerreros que saltarán mañana a la cancha principal del Tucapel Bustamante Lastra, Luis Pérez Franco, técnico linarense, quiere tener siempre a los mejores. El único acertijo es si va Ronaldo Correa o Luis Segura, como lateral, el resto serían los mismos que jugaron en Rengo donde los albirrojos sumaron tres puntos.

Ayer se realizó la práctica futbolística donde el estratega no dejó nada al azar: “están con ganas los muchachos, fue una semana bastante positiva y queremos dejar los puntos en casa para seguir con el invicto. La parada que nos dejó la fecha libre nos ha permitido seguir recuperando a Ian Pavez y Cristian Monsalve, quienes de no mediar nada extra futbolístico estarían en condiciones para la próxima semana. La competencia de Tercera es difícil, aquí cualquiera le gana a cualquiera y el equipo que sea más regular en el año con seguirá lo que todos estamos buscando el ascenso y el retorno al fútbol profesional”.

LOS BENDECIDOS

Como ha comentado el adiestrador de los linarenses, el probable “once” para enfrentar a Pilmahue mañana sería con: David Pérez, Pedro Toloza, Bastián Irribarra, Ronaldo Correa, Kevin Leiva, Carlos Ahumada, Luis Segura, Lucas Mondaca, Leonardo González, Hernán Araya, y Julio Castro. Si le parece conocido es el mismo equipo que le ganó a Rengo, en su reducto.

RADIOGRAFÍA DE PILMAHUE

Es uno de los equipos “Benjamín” del campeonato y actualmente se ubica en la posición número 13 con escasos 3 puntos en seis partidos. Todavía no han ganado un solo partido. Vienen de caer en Villarrica ante el cuadro de Rengo por 4 a 2. Recordar que el cuerpo técnico encabezado por Luis Pérez, fue testigo de ese partido y pudo observar en terreno las fortalezas y debilidades del equipo del sur. Es un equipo muy rápido, pero que tiene debilidades en el futbol área y creemos que esa debe ser la táctica que debe aprovechar el único cuadro invicto en el campeonato de la tercera división.

SE CIERRA LA PUERTA DE LOS REFUERZOS

Habrá una pausa en materia de refuerzos para Deportes Linares, aunque recordemos que fue el propio Gerente Deportivo quien había señalado que llegarían algunos jugadores para reforzar al equipo linarense, pero tal parece que cambió la pauta, porque ahora espera que se recuperen los jugadores que están lesionados para que puedan incorporarse al primer equipo.

LA PREVIA

Para el jugador Luis Segura, fue una semana muy tranquila donde el equipo se preparó en todas las líneas para seguir sumando: “la fecha pasada hubo resultados que nos favorecieron, por eso si ganamos mañana podemos quedar entre los mejores del torneo y en zona de clasificación. Aunque todavía es muy prematuro, pero en casa tenemos que darlo todo en la cancha, para seguir invictos”.

Y para el goleador del torneo Julio Castro “fue una jornada muy intensa donde también se trabajó el aspecto de finiquitacion, y balones detenidos. Por eso estamos conscientes que este partido es muy importante para todos, que nos hemos propuesto ascender al fútbol profesional. Ojalá que en lo personal siga marcando goles, porque es la confianza de un delantero”.

Destacar que este año hay incentivos por ganar partidos y también para quienes dejen la “caprichosa” al fondo de la red, por eso están todos motivados. Una negociación que tuvieron los jugadores con la nueva gerencia.

CARTELERA

Con cuatro partidos programados para el sábado y tres el domingo, se jugará la séptima fecha del campeonato de la Tercera División. Con dos encuentros a las 15:30 mañana, se abre la jornada. Los duelos Municipal Salamanca con Unión Compañías y Trasandino ante Ferroviarios. Para luego continuar a las 17:00 horas en Tucapel Bustamante Lastra, Deportes Linares – Pilmahue. Media hora más tarde Real San Joaquín con Rancagua Sur.

El domingo continua la fecha desde las 15:30 horas, con los tres encuentros: Osorno – Mejillones; Limache – Concepción y Rengo – Municipal Santiago.

A CELEBRAR CON LA MAMÁ EN EL ESTADIO

Y para celebrar el día de las madres, el club Deportes Linares está invitando a todas las mujeres al estadio con entrada liberada hasta las 16:30 horas. En tanto que hoy es el ultimo día para que usted compre su entrada mas barata en el teatro municipal.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo