Deporte 18-06-2019

Los “toros” están intratables: Continúan invictos y líderes del torneo de Tercera A

Este sábado reviven el clásico de antaño con Deportes Concepción desde las 16:00 horas

Luego de rescatar un valioso empate la semana pasada en Rancagua, ante un rival muy complicado, los albirrojos volvieron a las prácticas, pensando en Deportes Concepción, partido que se jugará este sábado a las 16:00 horas en el Tucapel Bustamante Lastra.

Los jugadores tienen claro que cada duelo es una final y que los equipos que enfrentan quieren quitarles esta “racha” positiva que no se disfrutaba desde el año 1960, en ese entonces también con 15 equipos en competencia.

Habrá una novedad en torno a este encuentro, ya que desde la dirigencia han comunicado que no habrá venta de entradas por internet, sólo directa en el teatro municipal.

En cuanto al valor de las entradas un tema no menor para quienes acompañarán a los albirrojos este sábado. El timonel de la institución entregó los valores oficiales, indicando además que no habrá venta por internet “para la preventa hasta el día viernes los valores serán los siguientes: 2500, 3500 y 4000 pesos. Para venta en el estadio dos horas antes del partido 3500, 4500 y 5000 pesos, respectivamente”.

En torno al por qué de esta alza en el precio de los boletos, agregó que “los precios aumentaron debido al costo que sale tener a Deportes Concepción en nuestro estadio. Por disposición de la autoridad se solicitó protocolo evento masivo, eso significa que tenemos que contratar a una empresa de seguridad con 15 guardias aproximadamente, a ellos se suman más controles y una serie de exigencias que encarecen el espectáculo”.

EN LO FUTBOLÍSTICO

Para técnico Luis Pérez Franco, el partido ante Rancagua Sur, fue muy difícil por el rival: “nos complicaron con su juego, en un cuadro que no dio pelota por perdida. Pero, nosotros no nos quedamos atrás y quisimos entrar a ganar; lamentablemente tuvimos un gol en contra, sentimos la estocada y fuimos con todo en búsqueda del empate y se nos dio. Los muchachos se entregaron por completo y creo que perfectamente pudimos haber ganado el encuentro. Lo importante es que seguimos invictos. Ahora ya hemos vuelto a las prácticas para enfrentar a Deportes Concepción. Hay muchas ganas y estamos motivados para dejar los tres puntos en casa. Por eso hacemos el llamado a la gente para que tengamos un buen respaldo”.

Había sólo un duelo que podría haber complicado a Deportes Linares, porque si ganaba Limache, el “depo” quedaba segundo. Pero, resulta que Salamanca le hizo la gracia a los “tomateros” y les ganaron por la cuenta mínima. Con esta derrota ante Brujas de Salamanca, Limache desperdició la gran ocasión de haber logrado el liderato.

La igualdad de Deportes Linares, fue obra del goleador Julio Castro, con el último suspiro del encuentro. En el partido ante Rancagua Sur, el once linarense estuvo conformado por: David Pérez, Valther Rozas, Bastián Irribarra, Yerko Morales, Kevin Leiva, Pedro Toloza, Lucas Mondaca, Nazareno Fernández, Hernán Araya, Julio Castro y Bryan Núñez.

RESULTADOS

Lo que dejo la fecha numero 12: Unión Compañías 0 – Municipal Santiago 1; Mejillones 2 – Pilmahue 1; Rancagua Sur 1 – Linares 1; Concepción 2 – Rengo 1; Ovalle 1- Trasandino 0; Limache 0 – Brujas de Salamanca 2; Real San Joaquín 1 – Osorno 2.

TABLA DE POSICIONES

El líder de la competencia e invicto es Deportes Linares , con 23 puntos (+13); Limache, 21 (+11) ; Brujas de Salamanca, 21 (+4) ; Trasandino, 19 (+6) ; Concepción, 19 (+1) ; Municipal Santiago, 18 (+6) ; Rengo, 18 (+3) ; Ovalle, 17 (+7); Osorno, 14 (-9) ; Rancagua Sur, 13 ( -2); Mejillones, 13 (-3) ; Unión compañías, 13 (-4) ; Pilmahue , 10 ( -2) ; Real San Joaquín, 7 (-8) ; Ferroviarios, 3 (-23) .

PRÓXIMA FECHA

Municipal Salamanca – Real San Joaquín

Trasandino – Limache

Rengo – Ovalle

Linares – Concepción

Pilmahue – Rancagua Sur

Municipal Santiago – Mejillones

Ferroviarios – Unión Compañías



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo