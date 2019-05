Deporte 21-05-2019

Los “toros” están intratables: Deportes Linares ganó y es líder invicto del torneo de Tercera A

- Julio Castro marcó el gol número 3 mil en la historia de los albirrojos

Ante un complicado rival, el “depo” sumó tres puntos valiosos en calidad de visitante tras derrotar a Municipal Santiago por 2 a 1, por la octava fecha del campeonato. Una cancha chica y bastante dura de pasto sintético, pero los dirigidos por Luis Pérez Franco sacaron a relucir su excelente nivel futbolístico en todas sus líneas y realizaron un primer tiempo fantástico. A decir por quienes estuvieron en el estadio San Ramon, en la Región Metropolitana, lejos los mejores 45 minutos, y fue ahí donde marcaron la diferencia.

Desde que nació el partido fueron los linarenses quienes tuvieron las mejores opciones de abrir el marcador. Un tiro desde fuera del área del “bíblico” Aarón Araya, inquietó al portero Jairo López, cuando corrían los 10 minutos. No tardó en llegar la conquista para el equipo que dominaba ampliamente el duelo. El tanto para Deportes Linares, llegaría tras un tiro libre de Leiva con la defensa de Municipal Santiago que no puede disputar y aparece Nazareno Fernández , quien aprovechó el mal despeje y la pelota caprichosamente da en el vertical y apareció el jugador que estaba de cumpleaños, Lucas Mondaca , para darle con todo y anidar el balón al fondo de la red, provocando la alegría para la hinchada albirroja que fue acompañar al club en este duelo .

La segunda conquista llegaría otra vez de los pies de Nazareno Fernández, quien proyecto el balón para Bryan Núñez, quien lo devuelve a Fernández que ganó la línea de fondo, levantó la vista y observó nuevamente a Núñez quien en el área fue muy ingenioso porque le puso la pelotita al goleador del “depo” y el máximo artillero del torneo conectó el balón de primera y dejó sin reacción al portero santiaguino, facturando el 2 a 0 para los albirrojos.

Con ese guarismo se van descanso realizando, además, una catedra futbolística. En la segunda etapa los “pelotazos” del local comenzaron a complicar a los linarenses. De esta forma llegó el único descuento para Municipal Santiago, tras una pelota en profundidad para Rodrigo Parada, quien sacó el centro y conectó Fabian Pávez, para anotar.

Luego el cuadro local se fue con todo para buscar la igualdad, pero David Pérez fue figura fundamental para que no lograran su objetivo, al igual que la defensa linarense que en varias oportunidades debió extremar esfuerzos para defender la victoria, que le permite a Deportes Linares quedar en el liderato en compañía de Limache, con 15 unidades.

GOLES CON HISTORIA

Con el tanto convertido por Julio Castro, ante Municipal Santiago, el artillero ingresó a los registros históricos del club, tras marcar el gol 3 mil en 63 años de vida institucional del “depo”. Pero, también Castro apuntó otra marca importante al anotar el gol mil en campeonatos amateur, es decir torneos ANFA, en los que ha participado el club incluyendo la participación en la asociación local y el regional de Concepción (1956, 1958-60, 1992-94,2002,2012, 2017 -2019).

Un dato no menor es el trabajo colectivo que ha sido importante para que el atacante linarense pueda escribir su nombre en la historia de los albirrojos. El equipo actualmente es el más goleador del torneo (14), y Julio Castro, estampa su nombre en la tabla de los que pololean con la red (8), junto con Daniel Castro de Limache, quienes saben perforar los arcos.

RESULTADOS

La octava fecha fue sin duda muy provechosa para los albirrojos que se dieron el lujo de quedar líderes del torneo junto a Limache, pero que tendrán una tremenda oportunidad de quedar solos en la punta, puesto que los “tomateros”, quedarán libre. Por eso el partido frente al colista Ferroviarios, asoma como el indicado para dar otro paso más en el liderato y seguir invictos en el campeonato.

Municipal Santiago 1 – D. Linares 2

Ferroviarios 1 – Rengo 2

U. Compañías 1 – Trasandino 2

Mejillones 1 – Salamanca 0

Rancagua Sur 2 – Osorno 0

Concepción 2 – Real San Joaquín 2

P. Ovalle 0 – Limache 0

TABLA DE POSICIONES

Limache (+8) y Deportes Linares(+7) , son los que mandan en el campeonato con 15 puntos; Trasandino (+4) y Deportes Concepción (0) con 13 ; Brujas Salamanca(+2) y Rancagua Sur (+2) con 12 ; Provincial Ovalle (+7), Municipal Santiago(+2) y Unión Compañías (+2) y Deportes Rengo (+1) con 11 puntos ; Municipal Mejillones ( +3) con 10 ; Provincial Osorno (-7) con 8 ; Real San Joaquín(-7) 4puntos ; Pilmahue (-8) y Ferroviarios (-16) con 3 unidades .

PRÓXIMA FECHA, NOVENA DEL CAMPEONATO

R. San Joaquín – Ovalle

Osorno – Concepción

Salamanca- Rancagua Sur

Trasandino – Mejillones

Rengo – U. Compañias

Pilmahue – M. Santiago

Linares – Ferroviarios

De acuerdo a informaciones que hemos recibido ya existirían problemas económicos en algunos clubes. Entre ellos el próximo rival de Linares este domingo desde las 16:00 horas, el equipo de Ferroviarios. Se suma también el equipo de Unión Compañías, donde se ha mencionado que incluso algunos jugadores han dejado la institución.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo