Nacional 08-04-2017

Los tres puntos clave del fallo maltés que descartó delitos en actuar de Alberto Chang

Un extenso fallo leyó este viernes el juez titular del tribunal de Malta, Aaron Bugeja, para fundamentar su decisión de rechazar la extradición pedida por Chile respecto del empresario Alberto Chang, investigado en el país por presuntas estafas piramidales que bordean los 100 millones de dólares. La resolución, que recién el lunes será entregada a los intervinientes, alude a tres puntos clave que -a juicio del magistrado- permiten sustentar que no es procedente acceder a la entrega del directivo para que éste enfrente un proceso penal en su país. 1. Según estimó, los antecedentes rendidos por parte del Ministerio Público no tienen la seriedad ni el mérito probatorio para acreditar los fundamentos de la solicitud de extradición, es decir, no cumplen con los requisitos para tales efectos.

2. Asimismo, estableció no es aplicable el Tratado de Palermo invocado por Chile para sustentar su petición, puesto que dicho acuerdo internacional solo apunta a organizaciones criminales internacionales, no siendo éste el caso. Por tanto, los hechos imputados al dueño del grupo Arcano no pueden ser enmarcados bajo esta normativa. 3. Por último, concluyó que las evidencias expuestas no dan cuenta de la existencia de hechos que sean constitutivos de delitos tanto en Malta como en Chile, agregando que no es posible establecer que existan antecedentes sobre una estafa o actos de lavado de activos, como pretende acreditar la fiscalía. Con todo lo anterior, la justicia maltesa estimó que es imposible que se acoja la extradición del empresario, y rechazó la solicitud de Chile. El fallo, sin embargo, podrá ser apelado en un plazo de tres días en caso que Chile decida insistir en la entrega del directivo y revocar el dictamen.