Opinión 15-09-2020

Los últimos Yáñez Olave



Lucina Isabel y Carlos Arnoldo Yáñez Olave, dos hermanos que el 16 de Septiembre de 1973 tomaron la cruz de un calvario eterno, abrazados a la tortura de su hermano menor desde esta fecha, cuando delatores, soplones y traidores denunciaron a Jorge Bernabé, el cual junto a Marcos Torres Salazar intentaban escapar a la tortura y muerte que asesinos inhumanos satisfacían sus asquerosas ansias, cobardes de asesinos malditos, idiotas de estrecho y deformado cerebros.

Desde Chanco, pretendían llegar como vendedores ambulantes a Cauquenes, y desde allí tenían contacto para llevarlos a la Cordillera, con la intención de atravesarla, llegando a Argentina. Más, aquellos malditos delatores tenían en antecedentes a sus aprehensores, quienes a golpes los arrastraron en el polvoso camino, recibiendo Jorge un culatazo en su rostro, donde parte de su mejilla quedó colgando ensangrentada. Herida con polvo y arenilla, dolor fácil de imaginar, y sin embargo, no lloraban ni delataban a sus compañeros para salvar su vida.

Después de patearlos en su cuerpo amarrado con alambres casi incrustadas en sus manos, los llevaron a la Cárcel de Cauquenes. En los muros de la celda, dejaron algunos mensajes.

José Vidal Yáñez Yáñez, Sb-Oficial Mayor de Carabineros en retiro, acompañado de su nuera Juana Soto Lastra y en otras ocasiones con su hija Lucy, se trasladaban a lugares que decían podrían encontrar a Jorge y Marcos.

En mi libro “ Puertas Entreabiertas” relato con antecedentes rescatados de un expediente del Juzgado del Crimen de Constitución, consta lo expuesto. También expongo existencia de mi hermano menor, desde su niñez, poemas y aventuras en la Universidad de Chile de Santiago.

Mi padre acumuló su dolor y esperanza al menos de encontrar sus restos… ¿ qué restos?.... Jamás podría encontrar aquello que sobró de su tortura.

Nuestra madre, zurciendo con ilusiones la esperanza de que todo fuese mentira y encontrarlo con vida algún día, cambió su bella sonrisa por una cascada de lágrimas cargadas de pena. Simulaba alegría para entregarla a sus nietas y nos ocultaba su dolor, que sabíamos.

Lloró la muerte de mi padre que falleció en tortura tras un Accidente Vascular Encefálico, reventando su cerebro con la impotencia dolorosa en búsqueda de su hijo menor, no aceptaba su ausencia y menos aquella forma tan cruel y cobarde.

Mamá en su urna, mostró un rostro hermoso y de sonrisa callada… me imaginé que había encontrado a Jorge.

Adolfo calló su dolor, pero su tristeza no podía ocultarla, llevando cada día aquella decepción de injusticia divina para nuestros padres, quiénes desde el inicio de su matrimonio sufrieron con la muerte de su primera hija en forma prematura y terminaron con su hijo menor en salvaje tortura. Adolfo se fue agradecido de la vida por la existencia de Cecilia y sus hijas e hijo a quienes aún ama eternamente en ese otro lugar.

Lucy y yo nos miramos cada día y la soledad nos grita… son los últimos Yáñez Olave…

El calendario nos muestra el 16 de septiembre, cuando Jorge inició, su bárbara tortura y muerte…

Nuestras lágrimas escriben su nombre y nuestro corazón abre sus heridas mostrando la sangre que gotea en cada aniversario… de dolor y tortura.

Somos los últimos Yáñez Olave, pero los seres pensantes, cultos y humanos a Jorge siempre lo mantendrán vivo en su memoria: gritando… Jorge Yáñez ¡siempre presente!..



(Carlos Yáñez Olave, escritor)