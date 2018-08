Deporte 08-08-2018

Los “viejitos” apagaron 43 velitas: Asociación de Fútbol Viejos Cracks sueña con tener su complejo deportivo en Linares

La Asociación de Fútbol y Recreación Viejos Cracks de Linares, festejó un año más vida el pasado fin de semana. Llegaron los dirigentes y jugadores quienes se niegan a colgar los zapatos de fútbol, en compañía de sus esposas.

La principal intervención estuvo a cargo del presidente de esta organización deportiva, Luis Vergara, quien manifestó que la Asociación se encuentra en un muy buen pie: “esto se refleja cada fin de semana donde nos encontramos en las diferentes canchas donde los jugadores luchan para que su institución pueda obtener el título. Creo que el éxito también se basa en nuestro directorio quienes se han sacado literalmente los zapatos por conseguir importantes proyectos que van en beneficio de todos”.

“Una de las metas es poder hacer realidad un sueño de muchos años, tener un complejo deportivo en nuestros terrenos. Estamos en la primera etapa para ver los pro y los contra. Lo principal que este terreno es nuestro. Vamos hacer el proyecto para postularlo el próximo año en donde queremos dos campos deportivos. Sin duda que esta iniciativa es un anhelo de muchos incluso de algunos que ya no están, si logra concretarse será de gran utilidad para los deportistas”.

En la ocasión fue reconocido el vicepresidente, Luis Vásquez Aravena, quien agradeció esta distinción: “siempre para uno es gratificante saber que lo está realizando lo hace bien por el amor que le tenemos a nuestra asociación. No es fácil estar todos los días martes, pero hay que sacrificarse para que esto resulte. Agradecer también a la gente del desaparecido equipo de Unión Prat, que me abrió las puertas y donde estuve cerca de 10 años a la cabeza de la institución, que lamentablemente desapareció por falta de diferentes que no supieron tomar el timón. Así que feliz con esta labor que estoy desarrollando en la Asociación”.

Carlos Méndez, empresario y jugador del equipo de Los Extraños, actualmente nos contó que llegó a la Asociación de Fútbol y recreación a los 35 años con el equipo de Provincial Linares: “me acuerdo de personas que fueron pilares fundamentales en este club como por ejemplo Ariel y Luis Campos , de grandes amigos que conocí gracias al fútbol y después de algunos años como trabajé en la Iansa , tuve contacto con los jugadores de Los Extraños donde con alegría estoy defendiendo los colores de esta institución”.

Finalmente, Ricardo Aravena Reyes, portero de la serie de 49 años del equipo de Andrés Arellano, quien a pesar de estar complicado del tendón ha mantenido invicto su arco en los últimos partidos, señaló: “tuve que esperar 9 meses para volver a las canchas y jugar producto de una lesión, pero ya estamos en condiciones. Fuimos campeones en el torneo de apertura y esperamos que los éxitos se repitan en el clausura.

FOTO: Carlos Méndez.

2: Luis Vásquez.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo