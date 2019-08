Deporte 07-08-2019

Los Viejitos Cracks comenzaron agosto cantando el cumpleaños feliz

Celebraron el cuadragésimo cuarto aniversario de la Asociación

Fue una hermosa ceremonia que siempre se ha destacado por la gran participación de los presidentes, dirigentes y jugadores de las instituciones, que en compañía de sus esposas dan un realce significativo a cada aniversario. Un excelente cóctel dio la bienvenida para luego comenzar con la ceremonia donde había mucho que celebrar, no solamente los 44 años, sino también recordar que la selección de la Asociación Viejos Cracks fue la campeona del cuadrangular que organizó la Corporación Municipal de Linares.

Por eso era el momento preciso para agradecer a estos gladiadores que dieron la sorpresa y se quedaron con una tremenda copa que seguirá en disputa, puesto que si la ganan tres veces seguidas o alternadas se queda definitivamente en las vitrinas. No olvidar que en esta primera edición fue ganada por los viejitos cracks.

La nómina de jugadores seleccionados que lograron esta hazaña: Marco Bravo González, Cristopher Placencia San Juan, Víctor Tuninnetti Peña, Carlos Verdugo Suazo, Carlos Chacón Grandon, Jorge Castro Orrego, Erick Carrasco Paineman, Marcelo Pareja Sepúlveda, Alejandro Escobar González, Alex Medina Zarate, Alejandro Torres Lizama, Gonzalo Beltrán Morales, Manuel Vallejos Álvarez, Juan Pablo Muñoz Rosales, Cristian Araya Bustos. El cuerpo técnico estuvo conformado por: Ricardo Luengo Muñoz, José Luis Vásquez Cifuentes, Roberto Fuentes Aravena y Jorge Negrete Crisóstomo.

Hubo también un homenaje merecido a los ex futbolistas profesionales que vistieron la casaquilla albirroja y que también jugaron en la Asociación de Fútbol Viejos Cracks. Nos referimos a los jugadores Luis Pacheco, un patrón en la defensa, y Nelson Godoy.

Desde esta tribuna queremos emplazar también a la actual directiva de Deportes Linares, a que no olviden a quienes vistieron la camiseta albirroja, ellos también forman parte de la historia del club y que hermoso sería, ahora que van más de 2 mil personas a cada partido del “depo”, que tuvieran su momento, para agradecerles a estas leyendas, por su entrega que tuvieron en Lister Rossel y Deportes Linares, creemos que es justo el instante. Después que la persona no está un homenaje no sirve de nada. Conversábamos con un hincha que señalaba: “creo que estos dos jugadores, como muchos otros, no deben ser olvidados, y ojalá que el club les brinde un reconocimiento como lo ha hecho con otros deportistas. Y por supuesto, que tengan entrada liberada al polideportivo de la calle Rengo, ahora que Deportes Linares, está en su mejor momento”.

Aprovechamos también la ocasión de agradecer la distinción que nos hizo entrega la directiva de la Asociación de Fútbol y Recreación Viejos Cracks, que preside Luis Vergara, en su cuadragésimo cuarto aniversario. Un estímulo que recibimos con la humildad de siempre y con el compromiso de seguir aportando con un granito de arena a la difusión del deporte, a través de nuestro Diario El Heraldo y del programa deportivo Puro Deportes de Radio Buena Nueva de Linares.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo