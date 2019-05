Deporte 24-05-2019

Los Viejitos Cracks Fueron los super campeones en torneo aniversario de Linares

Alcalde Mario Meza entregó 60 millones de pesos al futbol amateur

Una gran fiesta deportiva del futbol amateur de Linares, se realizó en el estadio Tucapel Bustamante Lastra. Estuvieron presentes las cuatro asociaciones de nuestra comuna: Asociación Precordillera, Víctor Zavala Bravo, AFAL y Viejos Cracks.

El cuadrangular de la Copa de la amistad, enfrentó a primera hora a los cuadros de la selección de los viejos Cracks, con la precordillera donde el triunfo fue para los viejitos, lo que les permitió clasificar a la final del torneo. En tanto que, en la otra llave, se jugó el clásico entre la Zavala y la AFAL, con triunfo para la selección del sector oriente, lo que les dio el ticket para disputar la final.

Por la tarde, los perdedores del primer duelo la Precordillera y la AFAL, disputaron el tercer lugar, la victoria fue para los del Achibueno, quienes marcaron la diferencia.

La final la jugaron los elencos de la Víctor Zavala Bravo, con los viejitos cracks, quien dieron la sorpresa y mandaron a pique todas las apuestas tras vencer por 3 a 2 y quedarse con la Copa de la Amistad, por primer año. Recordar que el equipo que gane tres veces este trofeo, o en forma alternada la misma cantidad se quedara para siempre en las vitrinas de sus respectivas sedes.

Con una sonrisa de oreja a oreja

Nunca había visto tan contentos a los presidentes de las asociaciones y no era para menos, el alcalde Mario Meza Vásquez, cumplió con lo que había prometido, entregando la segunda cuota del año anterior de la subvención que fue aprobada por concejo municipal y los dineros correspondientes a este año juntos. Un total de 60 millones de pesos “ como concejo municipal estamos cumpliendo un compromiso que nosotros asumimos cuando iniciamos nuestro periodo alcaldicio particularmente porque estos recursos económicos más de 60 millones de pesos ,20 correspondientes a la segunda cuota del año 2018 y 40 que es aporte extraordinario de año 2019 , permite que las cuatro asociaciones del futbol amateur de nuestra ciudad, puedan solventar en parte los gastos del futbol formativo con los más pequeño, el pago de arbitrajes, lavado de camiseta , el traslado fuera de la ciudad , la demarcación de las canchas , esto es entonces histórico lo que se ha hecho en nuestra ciudad en el 225 aniversario de la ciudad y que para mi es un especial orgullo porque el futbol amateur realiza una labor social tremenda , con mas 5 mil personas en las diferentes canchas cada fin de semana en el campo o en la ciudad y toda la familia que participa en la labor formativa, por eso nosotros valoramos esta labor que social que tiene el deporte más lindo y más masivo , no solamente en Linares sino que en todo el mundo, finalizó diciendo el alcalde Mario Meza Vásquez, en su intervención”.

En tanto que para el administrador municipal John Sancho, agregó que “el futbol amateur, realiza un tremendo trabajo formativo, de convocar a las familias todos los fines de semana, literalmente a puro “ñeque”, por eso el municipio no podía estar ausente y hemos entregado esta importante inyección económica para que el futbol amateur siga realizando esta hermosa labor formativa cada en cada cancha de nuestra comuna”.

Que dijeron los presidentes de las asociaciones

El primero en entregar su opinión fue el timonel de la asociación precordillera, Francisco Jaramillo “para nosotros es super importante este apoyo de la municipalidad, porque nosotros como precordillera es más complejo realizar nuestras actividades dado que tenemos grandes distancias entre canchas. Por eso estamos súper agradecidos, nosotros repartimos en partes iguales estos recursos entre los clubes”.

Joel Fuentes, presidente de la AFAL, señaló que el alcalde cumplió con su palabra “estos dineros son para los clubes que tanto lo necesitan para pagar arbitrajes, turnos, la mensualidad, en fin. Este tema de como se repetirán los dineros para las instituciones se verá el próximo martes en el consejo de presidentes”.

Claudio Cofre, el mandamás de la Víctor Zavala Bravo, quien estaba feliz por el rendimiento de la selección que fue vice campeona en la copa de la amistad, manifestó que este dinero, servirá de ayuda a los clubes “los recursos económicos en nuestra institución serán repartidos en partes iguales donde la Zavala, es un club más. Estamos recibiendo 12 millones de pesos y eso significa un millón para cada club y también para la asociación”.

Finalmente, quien lidera la asociación de Viejos Cracks, Luis Vergara, señaló que ya se tomó una decisión en consejo de presidentes, para cada club donde preferentemente lo utilizan para el pago de arbitrajes. No hay que olvidar que nosotros tenemos que justificar estos aportes, pero cada club recibiría una suma cercana a los 400 mil pesos aproximadamente”.

Cabe recordar que la asociación de futbol precordillera, recibió 12 millones de pesos, al igual que los viejos cracks; en tanto que la AFAL y la Zavala recibieron 18 millones de pesos, cada una. Lo que da un total de 60 millones de pesos para el futbol amateur.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo