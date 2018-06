Deporte 20-06-2018

Los Viejitos Cracks no le temieron al frío y cerraron en forma brillante el campeonato de apertura

La cancha del deportivo municipal fue el escenario escogido para desarrollar la última jornada del torneo de apertura. Aunque ya se conocía con anterioridad quienes eran los monarcas en la general en ambas series, en la A Carlos Campos con sólida participación en las nueve fechas y en la B, Andrés Arellano, que también sumó los puntos necesarios para conseguir el máximo trofeo que los acreditó como los mejores.

Con arbitrajes que estuvieron a la altura de una final. Los jueces de la Asociación de Amado Méndez fueron quienes impartieron justicia sin mayores problemas, puesto que el comité de árbitros de los viejos cracks se puso exquisito y no quiso dirigir en la última fecha porque había un cobro pendiente, situación que la conversó el timonel de la Asociación que les iba a cancelar junto a la última fecha, pero lamentablemente estos “pitos” no fueron consecuentes y no dirigieron. En todo caso, ni se les extrañó, porque los que arbitraron realizaron una excelente tarea, sacando adelante los partidos sin ningún inconveniente y terminaron siendo aplaudidos por los propios jugadores, algo que hace tiempo no observábamos en la cancha con los viejitos, ya que la competencia está cada vez más reñida.

Una vez finalizado los partidos , se desarrolló la ceremonia de premiación , donde el Diputado Rolando Rentería primero agradeció la invitación y luego hizo entrega de un documento para que la asociación pueda comprar balones que serán entregados a cada club: “ estoy muy feliz , porque este campeonato de apertura lleva el nombre de mi padre que en vida fue un tremendo dirigente deportivo , por eso quiero agradecer a esta gente maravillosa por este lindo gesto y en lo personal hemos entregado un aporte para que los clubes puedan recibir un balón de fútbol de calidad, para que enfrenten con mucho optimismo el campeonato de clausura ”.

Por su parte el presidente de la Asociación de Fútbol y Recreación Viejos Cracks, Luis Vergara, señaló estar muy conforme con la finalización de este primer torneo del presente año: “es un agrado realizar un homenaje póstumo a quien en vida fuera un gran amante del deporte, por eso esta Copa lleva el nombre de Rolando Rentería Medina. Y que mejor haber contado con su hijo en la premiación a los mejores del campeonato de apertura. Ahora vamos a hacer un pequeño receso para volver nuevamente a las cancha para lo que será el clausura que en principio estaría comenzando la próxima semana “.

LOS MEJORES DEL APERTURA

Serie B

Serie 49 Campeón: Andrés Arellano 24 puntos

Serie 42 Campeón: Andrés Arellano 24 puntos

Serie 34 Campeón: U. Llancanao 22 puntos

General

1.- Andrés Arellano 61 puntos

2.- U. De Chile 50 puntos

3.- U. Llancanao 44 puntos

4.- Magisterio 39 puntos

Equipo Goleador: Andrés Arellano 68 goles

Valla menos batida: 19 goles

Serie A

Serie 49 Campeón: Bodega 22 puntos

Serie 42 Campeón: Iansa 22 puntos

Serie 34 Campeón: Carlos Campos 25 puntos

General

1.- Carlos Campos 65 puntos

2.- Bodega 54 puntos

3.- Iansa 45 puntos

4.- Los Extraños 43

Equipo goleador: Bodega 71 goles

Valla menos batida: Carlos campos 21 goles



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo