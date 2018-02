Opinión 01-02-2018

Los viudos de Parra…

He leído una infinidad de comentarios respecto a la reciente muerte de Nicanor Parra, todas las crónicas muy loables y convertidas en un panegírico que realza la noble figura del poeta, cual más cual menos, todos se sienten tributarios de su poesía y de su corriente estético-literaria que vino a despeinar y renovar la lírica del siglo xx, sin embargo y pese a lo facilista que parece la construcción de un antipoema, que es la corriente que lo hizo tan galardonado, esta forma de poesía no es fácil, pues el antipoema se caracteriza por su brevedad, que –como buen matemático- lleva a la práctica, prescindiendo de lo accesorio, por ello dice mucho con muy poco, no se explaya innecesariamente, es un proceso de síntesis consciente y no un arrebato de brevedad.

Por otra parte si bien uno de los ingredientes principales es el humor, este no quiere la risa fácil o la risa por la risa, eso es para el cómico o el humorista. En la antipoesía el humor tiene siempre un trasfondo, una doble lectura, después de la risa viene la reflexión, el acto de profundidad filosófica, la crítica política, religiosa, social, la contingencia trascendente…

Otro elemento importantísimo es el uso del lenguaje cotidiano, en desmedro del académico, el uso de los giros y modismos se apropian del discurso poético y salen renovados y victoriosos, dando un nuevo campo lingüístico a la poesía. Parra navegó siempre al filo… incluso, a veces, cayéndose… pues el uso de lenguaje coloquial le resta universalidad a texto literario, sin embargo la poesía parriana se lee universalmente y se traduce –pese a los chilenismos- a todas las lenguas del orbe. Un garabato bien puesto ayuda, uno incensario y redundante destruye, pero un creador poco avezado puede caer en la trampa del giro localista y hacerse entendible solo en su parcela regional…

La inclusión del diálogo y la narración en el texto lírico es otro de sus trucos, con lo cual hermana los tres géneros, pero sin renunciar a lo poético, si bien escribió mucha poesía muy narrativa, donde parece predominar la función referencial, esta finalmente cede a la poética y se trastoca en el poema, no es fácil conseguirlo, pues con lo narrativo se exacerba lo anecdótico y el hablante lírico cede su voz, por lo general a una tercera persona… pero Parra sale siempre bien parado.

Otra veta que exploró y explotó con maestría –adelantándose a la era audiovisual en que estamos- fueron los artefactos, que es una forma de expresión “poética” en la que un objeto unido a un texto en comunión perfecta realizan una evocación a un tercero en una especie de intertextualidad, donde el objeto se trasfigura perdiendo su esencia original para convertirse en un referente con significación nueva, siempre con una dosis de humor y un trasfondo reflexivo. Uno de los más conocidos es la cruz de la resurrección de cristo donde en lugar del crucificado hay una cartel que dice “voy y vuelvo”.

Sin duda que son muchos más los aportes que Nicanor Parra ha hecho a la poesía universal, y para muchos la academia sueca le quedó debiendo el Premio Nobel, ya que su aporte a las letras es indiscutido, pero como ya sabemos, los premios tienen un tinte algo político y Parra –fiel su forma de vida- no se casó con ninguna corriente en particular, lo cual fue calificado por algunos como tibieza, pero eso le permitió vivir hasta los 103…

En fin son muchos escritores y artistas visuales, incluso humoristas que no solo han seguido al centenario escritor, sino que lo han idolatrado, convirtiendo su propia figura en un culto mítico viviente. En este momento de profundo recogimiento siento –guardando las proporciones- lo que sintió el hincha de la roja ante la renuncia de Bielsa… un tremendo vacío existencial y la sensación de que nunca volveremos a jugar como antes y que nunca más estaremos en la primera línea de la literatura de habla hispana…