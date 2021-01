Opinión 07-01-2021

LOUISE GLÜCK, PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2020



No sé si fue una sorpresa la nominación del “Premio Nobel de Literatura”, que este año se lo llevó el género lírico y recayó en la poeta estadounidense Louise Glück, pero su creación tiene lo necesario para adjudicarse el galardón, talvez con un predominio de la actitud enunciativa por sobre la carmínica, pero ese es el sello de la poesía actual, en la que lo narrativo o anecdótico prevalece por sobre lo lírico, pero este permea el poema completo y mueve -sin duda- las emociones del lector.

Una de las características de su poesía es que “construye mundos complejos con el uso de un lenguaje austero, desnudando la potencia de las palabras. La vida familiar, las pérdidas y la infancia, sus temas”. Su voz sencilla, pero llena de lirismo descubre de una manera convencional los detalles de la vida familiar por la que como lectores y pasajeros de la vida hemos experimentado en alguna ocasión, en el trato con el otro o en el recuerdo que desempolvamos de la esquina difusa de nuestra memoria.

Su lectura resulta placentera y nostálgica, pero también reveladora, pues nos vemos irradiados en ella, a veces en su mirada irónica, otras en su existencialismo desesperanzado o en su contemplación retrospectiva de la infancia u otras épocas en la que nos reflejamos como si de un espejo retrovisor se tratara.

Para muestra un hermoso poema: Semejanza final “La última vez que vi a mi padre ambos hicimos lo mismo./ Él estaba parado en la puerta de su habitación,/ esperando que yo acabase de hablar por teléfono. Que él no estuviera pendiente a su reloj/era una señal de que quería conversar./ Conversar para nosotros siempre significó lo mismo./ Él decía algunas palabras, yo decía unas de vuelta./ Y en eso consistía. / Casi terminaba agosto, hacía mucho calor, mucha humedad./ Al lado los trabajadores arrojaban gravilla fresca en la marquesina./ Mi padre y yo evitábamos estar solos;/ No lográbamos conectarnos, hablar por hablar./ Era como si no existieran otras posibilidades. / Así que esta era especial: cuando un hombre se está muriendo, / hay de qué hablar. /Debe haber sido temprano en la mañana. De un lado a otro de la calle / los aspersores empezaron a funcionar. El camión del jardinero/ apareció al final de la cuadra hasta que se detuvo para estacionarse. / Mi padre quería contarme cómo era eso de morirse. / Dijo que no estaba sufriendo./ Dijo que se había quedado esperando el dolor, aguardando, pero nunca vino./ Lo único que sentía era una especie de debilidad./ Le dije lo mucho que me alegraba, que me parecía que tenía suerte. / Algunos de los maridos se subían a sus carros para ir al trabajo./ No gente que conociéramos. Nuevas familias, familias con niños pequeños./ Las amas de casa se paraban en la marquesina, gritando o haciendo ademanes. / Nos dijimos adiós como acostumbrábamos, / Sin abrazarnos, nada dramático. / Cuando el taxi vino, mis padres lo observaron desde la entrada,/ Agarrados de las manos, mi mamá tirando besos como suele hacer, / ya que le molesta cuando una mano no se está usando. / Pero por primera vez, mi padre no sólo se quedó parado ahí./ Esta vez saludó. / Eso mismo hice yo en la puerta del taxi./ Como él, saludé para esconder el temblor de mi mano.

Para profundizar y leer más de su poesía pueden visitar la página www.circuloliterarioaliwen.es.tl





(Jaime Gatica, profesor)