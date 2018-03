Social 28-03-2018

Último llamado para inscribirse en el Programa Mujeres Jefas de Hogar Linares 2018

La Corporación Municipal de Linares a través de un convenio vigente con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, hace un llamado a todas la mujeres de la comuna a participar de la nueva versión 2018 del “Programa Mujeres Jefas de Hogar”, el cual tiene por objetivo contribuir a la inserción y permanencia en el mercado del trabajo remunerado, de las mujeres jefas de hogar y busca generar autonomía económica en ellas, para lo cual ofrece el acceso a Talleres de formación para el trabajo, en los que se entregan herramientas para el desarrollo personal y laboral por medio del apoyo profesional constantemente.

El alcalde Mario Meza, realizó el llamado para este primer cierre de inscripción que es este jueves: “nuestro municipio local en conjunto con la Dirección de Desarrollo Comunitario y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha implementado para este 2018, una nueva versión del Programa Mujeres Jefas de Hogar. A través de estos talleres se realiza un seguimiento, una capacitación, a las familias se les otorgan las herramientas para que puedan emprender, puedan desarrollar cualquier plan de negocios para que puedan tener una mayor autonomía. Básicamente, lo que aquí buscamos es que la sociedad contribuya a valorar más el rol de la mujer en nuestra comuna, que no solamente significa que ser jefa de hogar no es un trabajo, la jefa de hogar cuida los hijos, mantiene la casa, maneja la economía de familiar y por lo tanto hay una serie de herramientas que, en conjunto con Ministerio de la Mujer, nosotros vamos a implementar y vamos a colaborar, para que las mujeres puedan tener un grado de autonomía y de independencia”.

Las interesadas deben concurrir a las oficinas de DIDECO ubicadas en calle Freire #452, Linares, de lunes a viernes de 08:30 a 12:30 horas, en el tercer piso del edificio, donde podrán acceder a Capacitaciones, ayuda en la búsqueda de empleo, apoyo en la postulación a fondos concursables, atención dental, nivelación de estudios, alfabetización digital, atención dental, entre otros.

Los requisitos son: ser Jefa de Hogar (económicamente activa), tener entre 18 y 65 años de edad, tener residencia en Linares. La documentación que se debe traer al momento de la inscripción son Fotocopia de Carnet de Identidad por ambos lados, cartola de Registro Social de Hogares (Ex ficha protección social), y Comprobante de domicilio (Boleta de Luz o agua).