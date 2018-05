Social 20-05-2018

Últimos días para postular al 1er Semilla Corfo 2018

Sólo días tienen los emprendedores de todo Chile para postular a la primera convocatoria 2018 del Semilla Corfo, programa que entrega un subsidio de $25 millones a sus ganadores para poner en marcha y hacer crecer negocios innovadores.



Los interesados podrán postular solo hasta las 13.00 horas del próximo 23 de mayo en www.corfo.cl/semilla . Y tal como en anteriores convocatorias, Semilla Corfo seleccionará 60 emprendimientos ganadores a nivel nacional, asegurando al menos un ganador en todas las regiones del país.



Los postulantes a esta convocatoria pueden ser persona natural o jurídica de todo Chile, con iniciación de actividades no superior a los 24 meses –incluso aquellos que no la tengan- y cuyas ventas no excedan los $ 100 millones en los seis meses anteriores a la fecha de postulación.



Cabe destacar que los seleccionados reciben $ 25 millones de aporte Corfo, lo que corresponde al 75% del monto total del proyecto, por lo que el beneficiario debe aportar el 25% restante.