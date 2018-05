Nacional 31-05-2018

Lucas Bolvarán, actor de "Los 80", sobre acusaciones de violencia en su contra: "Desmiento sus lamentables palabras"



A principios de esta semana, una joven identificada como Camila publicó una serie de comentarios en su cuenta de Instagram donde aseguraba haber sido agredida por Lucas Bolvarán, el joven actor que fue parte de "Los 80". Entre sus dichos, la joven indicó estar embarazada de Bolvarán, quien se habría distanciado de ella producto de su intento de desligarse de la paternidad. Además, expresó que al momento de enterarse del embarazo, el actor le habría sugerido que se hiciera un aborto.

Dentro de los mensajes, contó que el ex miembro de Canal 13 le propinó un golpe en el abdomen en enero de este año, cuando ya ambos tenían conocimiento del embarazo. El relato terminó con varias fotos donde ambos aparecen juntos. A días de conocerse su versión, Bolvarán emitió un comunicado a través de sus redes sociales, donde admite que mantuvo una relación con Camila y que espera dos hijas (producto de un embarazo gemelar) junto a ella. En la misiva, indicó que la "difusión de las declaraciones" de su ex pareja, lo han "obligado" a hablar. "Aunque ya no estamos juntos, mi intención siempre ha sido hacerme cargo y asumir mi responsabilidad como padre", manifestó. "Lamentablemente como muchas parejas, tuvimos un final inesperado para ambos, pero jamás llegaron a incluir ningún tipo de agresión física. La presión y angustia de ver una relación quebrada hizo que ella se sintiera desesperada, terminando con una constancia de su parte en Carabineros y una posterior orden de alejamiento", detalló. De acuerdo a sus palabras, ha intentado acercarse a la joven para "mejorar nuestra relación como futuros padres", pero aseguró que "ni ella ni su familia me lo han permitido". En la publicación, descartó que haya existido una conducta violenta con ella. "Desmiento totalmente sus lamentables palabras y dado la gravedad de los hechos que se me imputan se hace necesario que las niegue de inmediato", expresó, añadiendo que "no existe ninguna constatación de lesiones reales".