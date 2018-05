Crónica 04-05-2018

Luces y sombras de la migración: tema fue abordado por académicos, migrantes y ciudadanos

El debate se dio en la primera Jornada Inter-Centros de Estudios de la Universidad de Talca, evento en el que se abordó la migración desde el punto de vista laboral, constitucional, penal y desde los derechos de la infancia y la adolescencia.



Un espacio de debate en el que convergieron las voces de migrantes, académicos y ciudadanos, fue el que se dio en la Primera Jornada Inter-Centros de Estudios, actividad organizada por la Universidad de Talca (UTALCA) a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.



El evento se tituló “Aproximación a la realidad jurídica de la migración en Chile: luces y sombras” y fue, a partir de esa dicotomía que se dieron las reflexiones en esta actividad y contó con la presencia de los Centros de Estudio de Derecho Penal, Constitucional, del Trabajo y Seguridad Social, y de Infancia y Adolescencia, todos adscritos a la Institución.



De acuerdo a las cifras oficiales del último censo, en la región existe un 1,2 por cierto de migrantes, siendo los argentinos los ciudadanos con mayor presencia en el Maule. La inmigración es un tema que permite distintas miradas desde las diversas aristas jurídicas. Se trata de un fenómeno especialmente complejo que evoca múltiples nudos problemáticos.



Rodrigo Palomo, académico del Centro de Estudios de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social expresó que “la legislación migratoria, junto a otros factores, genera marcos de inclusión/exclusión social. En Chile se cumple la premisa de que las leyes de inmigración juegan un rol constitutivo en la precariedad laboral y previsional de los migrantes. La persistencia de un marco migratorio restrictivo contribuye a la migración irregular, aumentando la precariedad y la desprotección de los derechos sociales”.



La mirada desde el migrante la entregó el ciudadano haitiano James Jean Joseph, quien planteó que uno de los mayores problemas que enfrentan “es sentir la desconfianza del chileno hacia nosotros, se cree erróneamente que nosotros no estamos preparados, no tenemos educación y de esa manera es muy difícil acceder a un trabajo de nivel técnico o especializado y por ende nos cuesta más salir adelante”.



Por su parte, Stefano Barrios quien a sus 11 años migró desde Venezuela, explicó las razones por las cuales su familia llegó a Chile. “El país me ha recibido muy bien y creo me dará oportunidades de desarrollarme con tranquilidad y seguridad”, dijo.



Con menos del 2 por ciento de población migrante, Chile está lejos de países como Argentina o Estados Unidos, donde las cifras llegan a un 4,8 y 5,53 por ciento, respectivamente. Datos que para Stefano Micheletti del Centro de Estudios Urbano-Territoriales y ponente invitado a la jornada, son muestra de que no existe una “invasión de migrantes” y aseguró que “hay que procurar hacer políticas de migración efectivas, con una mirada positiva que vea a los extranjeros como una fuerza real de desarrollo, sino está en peligro la visión que dice que en este país, todos somos iguales”.



En la oportunidad también se expusieron temas como “Derechos de las personas en situación migratoria irregular” que relató Gonzalo Aguilar del Centro de Estudios Constitucionales de Chile (Cecoch); “Estigmatización del inmigrante desde la perspectiva penal”, expuesto por Sebastián Salinero, académico Centro de Estudios del Derecho Penal (Cedep).



El ámbito laboral fue abordado desde la conferencia “Trabajo e inmigración. Los nudos críticos del marco normativo” que entregó Rodrigo Palomo del Centro de Estudios de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; y la infancia tuvo su espacio con “Niñez, Migraciones y Derechos Humanos”, relatado por Isaac Ravetllat, del Centro de Estudios sobre Derechos de la infancia y la adolescencia (Cedia). La jornada se clausuró con la charla Marcelo Gutiérrez del Centro de Orientación Migratoria de Surmaule.



Este primera jornada Inter-Centros de Estudios fue coordinada por los académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UTALCA, Isaac Ravetllat y Rodrigo Palomo quienes esperan que este tipo de instancias puedan convertirse en un lugar para tratar temas transversales que admiten múltiples miradas disciplinares y también de la ciudadanía.