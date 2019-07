Crónica 31-07-2019

Luego del exitoso disco “Géminis” Daniel Chiang lanza el single “Mar muerto”

En una escena donde predomina la música urbana, el cantante continúa con su estilo pop rock, aunque esta vez se la juega con una balada rock producida por Leo García.



El músico chileno de destacada trayectoria, Daniel Chiang presenta “Mar muerto”, el primer adelanto de su cuarto disco. Siempre apostando por los sonidos de pop y rock, en esta poderosa balada rock además agrega algunos pequeños guiños de jazz y guitarras más latinas con un extraordinario resultado. Esta propuesta, con la que el artista quiere reivindicar el rock en la escena musical actual, está disponible desde hoy en las plataformas digitales.



“Si bien esta es una balada, tiene rock en su esencia, fue tocada a mano y no traiciona lo que he estado haciendo durante todo este tiempo”, explica Chiang, quien agrega que en la letra ha querido entregar un mensaje abierto, “para que cada persona la pueda asimilar en algún momento de su vida; con la idea de que la canción ya no sea mía, sino de quien la escuche”.



El tema “Mar muerto”, que fue escrito y compuesto por Daniel Chiang, cuenta con la producción del destacado Leo García y fue grabado, mezclado y masterizado en los estudios 9045 Music. Con este nuevo single, el cantante sigue apostando con su “sonido real y hecho a mano”, como él lo ha definido, abriéndose un espacio en el vacío que existe en la escena musical actual donde predomina la música urbana, el trap y el reggaetón.



En esta línea, señala que “en Chile existe un público no representado al que me encantaría llegar; se ha perdido el sonido trabajado desde La Ley, Lucybell, Los Tres, Saiko o Los Bunkers, por nombrar algunos, en desmedro de quienes quieren escuchar pop rock actual”. Lo mismo, añade, se ha transformado en un problema a la hora de buscar espacios donde tocar, ya que “los locales se encuentran copados de bandas tributos por lo que cuesta mucho sacar fechas con música original”, enfatiza.



Daniel Chiang comenzó su carrera en 2011 y en su propuesta mezcla el pop rock con influencias del rock anglo y el folklore chileno, entre otros estilos. A la fecha cuenta con tres discos editados “Letras por Pistolas”, “Letras X Pistolas” y “Géminis”, con los que se ha ganado el respeto de sus seguidores y de la crítica especializada.