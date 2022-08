Deportes 09-08-2022

Luis Bustos Hormazábal fue el vencedor de la corrida 10k Putagán- Yerbas Buenas

- A la cita llegaron competidores de diferentes ciudades del país

Una verdadera fiesta se vivió el domingo con la realización de la Gran Corrida que fue organizada por la Agrupación de Jóvenes de Yerbas Buenas, que preside Natalia Muñoz y que fue coordinada en forma magistral por Luis Fariña Rubio. “Fueron 150 las personas que se inscribieron y llegaron cerca de 60. El tiempo nos acompañó y la comunidad tanto de Villa Alegre como de Yerbas Buenas, disfrutó de este evento deportivo que conto con corredores de distintas partes del país”, dijo Fariña.

Protagonistas

El vencedor de la categoría Todo Competidor, Luis Bustos Hormazábal, en representación de Carabineros de Chile Alameda con 12 años corriendo, dijo que “fue una competencia muy difícil y competitiva, con un crono de 27 minutos con 43 segundos. Un trayecto que tuvo bastantes subidas y después logramos poner el ritmo constante y llegar al primer lugar”.

Marcelo Cuéllar, participante en la categoría 40n años y más de Linares: “fue un evento muy bueno con una excelente organización, con trayecto un poco duro en las proximidades del cerro, pero buenísimo, ojalá se puedan organizar otras competencias para incentivar el deporte que es fundamental”.

Romina Bernal, de la ciudad de Talca “me costó un poco porque igual había muchas subidas. No llevo mucho tiempo participando de estas actividades recién un año. Estoy recién volviendo a las pistas, pero feliz de practicar este deporte”.

La ganadora en la categoría Todo Competidor Damas, fue la representante de Nancagua, Yendi Ugalde, quien opinó: “fue bastante exigente el circuito con muchas subidas, pero todo bien no tuve ningún problema, así que todo entretenido. Llevo 5 años corriendo soy de la comuna de Nancagua, y felicito a la organización por este evento deportivo”.

En tanto el competidor de la categoría 60 a 69 años, Luis Salinas, dijo: “no conocía esta comuna, es muy bonita y gustoso de haber venido a participar. Soy de Rancagua, pero ahora trabajo en Santa Cruz, tengo 67 años y de los 60 que estoy corriendo, por eso les digo a la juventud que nunca es tarde. He tenido varios logros campeonato Sudamericano 5 y 10 K y Nacional. Tengo tres categorías que soy primero en nacional. Esto es mi vida, entre comer y correr, prefiero correr es muy bonito. Quiero servir como una motivación a la juventud que esta tan perdida, lo único que tienen que tener es ganas y actitud”.

Finalmente, Luis Fariña Rubio, coordinador del evento, señaló: “estamos muy contentos, porque a través de nuestra pagina somosyerbasbuenas.com recibimos la inscripción de más de 150 competidores. Felicitar también a todo el equipo de trabajo. A la municipalidad de Yerbas Buenas, al alcalde Luis Cadegán, Junta de vecinos de Putagan, Agrupación de Jóvenes de Yerbas Buenas, a los Departamentos de salud de ambas comunas y fundamentalmente a Carabineros de Chile, que nos dio toda la seguridad para el éxito de esta corrida”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo