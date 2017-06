Opinión 06-06-2017

Luis Espinoza Morán, un permanente aporte a Linares

En Linares hay tantos personajes con virtudes diferentes, que no es complicado, ni habría que ser un Agente Secreto para descubrirlos. Los obstáculos graves es que existe una nube gris y apestosa, compuesta de egoísmo y envidia que los oculta, quedando en el anonimato con aquel silencio negro que conduce a la nada.

Por eso insisto en que “en Linares nos vemos, pero no nos conocemos”… Cuantas veces nos hemos escuchado decir: -¿Y ese o esa? ¿Quién es?

Calle Manuel Rodríguez aceptaba mis pasos para llevarme desde la plaza hacia el Conservador de Bienes Raíces, pero de pronto cesaron aquellos, pues un destacado e interesante local comercial, de aquellos que realmente engrandece a mi ciudad y de lo cual debemos sentirnos orgullosos, me obligó su nombre “FACHY” a preguntarme por su fundamento y entonces entré a consultarlo…

El espacio estaba perfumado por la amabilidad de las dependientes vestidas con elegancia y de buen gusto. Sonrisa en sus labios que las hacía más hermosas y decentes, entregando al cliente confianza, con lo cual se opacaba la timidez, permitiendo esto consultar existencia del artículo o artefacto que se boca. Su fina amabilidad permite sentirse cómodo y no como un delincuente, entonces la compra se logra con satisfacción.

Pero, yo no iba a comprar. Quería hablar con el propietario y me hicieron pasar a su oficina… Cierto es que, lo conocía y puedo confesar que “antes y después”, el mismo ceremonioso caballero.

Al contemplar la oficina, la impresión me produjo una rebelión de los sentidos al encontrarme en una enorme pieza de antigua construcción, con sus muros sosteniendo innumerables diplomas, reconocimientos, títulos que acreditan la calidad de un personaje que al encontrarnos por las calles de nuestra ciudad, por su sencillez, para inadvertido.

No es mi estilo, tampoco la intención de usurpar el espacio que corresponde a los expertos investigadores, en este tema. Pero a veces me incomoda en extremo con bastante preocupación el que quede en la indiferencia la presencia de valerosos personajes, que por su sencillez y humildad, desaparezcan sepultados en ese oscuro, sombrío y borrado olvido.

Por lo mismo no puedo silenciar el nombre de don Luis Armando Espinoza Morán, nacido el 23 de octubre de 1941, casado con aquella dama hermosa, elegante y de fina educación, doña Estefanía de las Mercedes Rodríguez Ríos, cuatro hijos: Rosita del Pilar (Contador Auditor), Luis Emilio, Constructor Civil, Javier Antonio, Ingeniero Geomensor, y Ricardo Alberto, Contador Auditor.

El currículum de don Luis Armando Espinoza Morán es tan amplio que los antecedentes que están en mi poder son tan extensos que indudablemente cansarían al lector, por lo tanto, considerando lo más importante y que acredita su calidad de linarense, el haber iniciado sus estudios primarios en la Escuela N°1, posteriormente lo hizo en el Instituto Comercial, Politécnico e incluso participando en la Inauguración del Instituto Politécnico. Egresó de la enseñanza técnico profesional obteniendo su título de contador, colegiado con 50 años de inscripción a la fecha. Laboró en Cooperativa Vitinícola de Linares, Cooperativa Eléctrica y actual Empresario de la FACHY Comercial S.A. Sus actividades musicales Concurso Infantil “Tía Chelita”, programado en Radio Soberanía, Coro Polifónico de Linares y otras innumerables participaciones en beneficio de la comunidad, tales como la Bombatón del año 2000 que permitió adquirir un carro con escala telescópica para Bomberos de Linares, y sus permanentes colaboraciones con el Centro de Ex Alumnos del Instituto Politécnico.

Sugiero que el curriculum de personajes como el Sr. Espinoza, debiera conservarse en forma pública en la biblioteca.



(Carlos Yáñez Olave)