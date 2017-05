Opinión 23-05-2017

Luis Gavilán, con el más profundo de mis respetos

Hay personas que laboran anónimamente, pero no por ello su trabajo deja de ser importante y si a eso agregamos que toda su vida lo hizo en las más mínimas y precarias condiciones,- que su gran labor ameritaba -, ya sea en su condición masajista primero y luego como utilero - y esta última palabra muchas veces dicha despectivamente -, pero cuya labor es fundamental en el día a día de un equipo de fútbol, más de cuarenta años llegando antes que todos y apagando la luz , del camarín sur del Estadio Tucapel Bustamante Lastra.

Cuántas veces estando tan cerca de la cancha y por cumplir su labor preparando la ropa de recambio, las bebidas frescas en el verano o el Milo caliente en el gélido invierno, no pudo ver el partido de los albirrojos, cuántas veces fue el último en cobrar, ya que primero tenían que cobrar los jugadores y si quedaba algo en caja - de adentro se escuchaba- una voz fuerte, señalando: ¡¡¡que pase el Lucho!!!, para recibir su sueldo de meses que tenían 45 días o más y pagado en parcialidades.

Más ahí estuvo, al otro día, sin chistar, con el ritual de la indumentaria limpia y seca, para lo cual el brasero con el carbón encendido o la estufa a gas, fueron silenciosos compañeros, cuando ya todos estaban en sus casas, disfrutando de la compañía de la familia y del calor del hogar.

Cuántas veces lo vi llegar con su triciclo cargado con la ropa de entrenamiento, los balones y el bombín y entrar a su casa. Sí, porque para él eso fue -por décadas- ese helado y oscuro vestidor, tras el arco sur del fiscal, del cual no pido, más bien ¡¡¡exijo a nuestras autoridades!!!, que lleve el nombre, de la persona que con mayor regularidad lo habitó y conoció cada uno de sus rincones y que él sepa de este reconocimiento en vida.

También fue blanco de bromas y de trato despectivo, por parte de algunos jugadores o técnicos que pasaron por nuestro Linares, pero el hombre de pueblo, sabio y viejo zorro, los dejaba pasar. Fueron más quienes lo respetaron y lo quisieron, por su tremenda y abnegada labor.

Cuántas veces fue paño de lágrimas de los más jóvenes, del jugador expulsado o del arquero que tuvo una mala tarde, para consolar y dar una palabra de aliento. Por eso este sábado 27, me sumo a este beneficio que está organizando la generación dorada, para ir en ayuda del hombre que hizo su trabajo con amor y dedicación, sin esperar nunca un reconocimiento, pues él entendía que sólo estaba cumpliendo con su deber, para ti querido LUIS GAVILÁN, el más profundo de mis respetos por tu silenciosa y gran labor y que recorriste mil veces está espada de tierra llamada Chile, cumpliendo tu deber en el equipo de mi pueblo.



FOTO: Luis Gavilán, de pie, (tercero de derecha a izquierda).

2: Luis Gavilán junto a Arnoldo Manosalva, en el homenaje que hace un tiempo rindió el municipio a las ex figuras de Lister Rossel.



(Luis Lorenzo Muñoz Labra )