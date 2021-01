Opinión 20-01-2021

LUIS LEÓN LABRA: “POEMAS DE CONSUMO”



“Poemas de Consumo” es un libro publicado por el poeta Luis León Labra durante el año 2020 con el sello de “Ediciones Misantrópicas” y que reúne 70 poemas cuyo hilo conductor es –como lo indica el título- el consumismo y todos su efectos devastadores para la sociedad en general y el ser humano en particular.

Respecto de lo formal en la escritura, el poeta nos entrega una variedad formas que van desde el caligrama (Visión del ángel), juego con el tamaño de los caracteres (Hediondoso), neologismos o creación de palabras que aún no son aceptadas por la RAE, formulación de preguntas al lector en forma de cuestionario al estilo del antipoeta Nicanor Parra (Ejercicios de sapiencia) y algunos guiños al Haikú (Un cuchillo degüella) además de la estructura tradicional de versificación libre.

Con respecto al fondo, el hablante lírico emplea diferentes actitudes líricas para llegar al lector, en ocasiona usa la enunciativa para narrar poéticamente o apelativa para interpelar al lector y esperar de este una respuesta, aunque sea retórica… pero su libro o la serie de poemas que lo componen resuenan como un grito desesperado en medio del caos que significa vivir inmerso en una sociedad consumista, bombardeada por la publicidad, capitalistas, en la que el ser humano pasa a ser una cifra cosificada en el andamiaje de un sistema económico despiadado que privilegia el hedonismos, las apariencias y el adormecimiento de la conciencia por sobre el crecimiento personal y la producción a escala humana. Es en este contexto en el que el hablante lirico nos presenta al poeta como la conciencia y la luz en un mundo dominado por la publicidad y el consumo; sin embargo y –al vez por esta especie de misión sacra- el poeta es un ser marginal que toma distancia y que por esa misma condición intransable vive en la pobreza o indigencia, pero goza de una superioridad moral a toda prueba.

Hay un cuota de ironía, desencanto y de elementos propios de la antipoesía parriana utilizados de manera magistral, a veces lúdicamente, pero en el mayor de los casos con descarnada realidad y un tanto de desesperanza.

En síntesis un excelente libro que vale la pena leer y que –sin duda- tocará nuestros sentidos, porque está muy acorde a las demandas sociales actuales, con las injusticas de clase, la desigualdad y la falta de equidad con que se construye nuestra sociedad y que los artistas -en especial los poetas- vienen avizorando desde hace muchos tiempo.

Para muestra de los muchos buenos poemas del libro un fragmento de “LOS HOSPITALES PÚBLICOS FUERON HECHOS PARA LOS POETAS DE CHILE” Los poetas no nos permitimos el miedo a los hospitales públicos/ nos acomodamos en sus salas de espera/ con la paciencia que podría entregarnos un dios bonachón/ esperamos el toque de gracia al otro lado de los mesones/ bufamos en silencio/damos vueltas y vueltas/ para engañar al espanto de la enfermedad/ Somos unos perros con orgullo/ hemos leído libros importantes / hemos discutido de poesía en borrachísimas jornadas/…/ Porque tenemos una tradición de miserias/ no podemos dejar de ir a los hospitales públicos/ Qué tendríamos que hacer en lugares / donde no tratasen de SEÑOR(A)/ en instituciones clínicas centros médicos de probada y limpia eficiencia/ cuando los poetas viven y mueren en el descampo/ comiendo estiércol / lamiendo las patas/ amigos de las moscas/…/ El poeta se sienta en las cenizas cuando otros buscan nuevos fuegos/ vive sufre y muere con los ojos abiertos/ se desangra con la carne y con los pensamientos…”



(Jaime Gatica, profesor)