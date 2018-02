Policial 28-02-2018

Luis Mayol: “Yo no voy a pacificar, voy a establecer un cierto nivel de diálogo”

El futuro intendente de La Araucanía, Luis Mayol, se refirió a los desafíos que enfrentará la nueva administración en la región y se mostró dispuesto a establecer un diálogo con los diferentes grupos presentes en la zona.

En conversación con radio Duna, Mayol aseguró tener una “cercanía muy grande con los gremios de la región” y una “muy buena relación con los dirigentes mapuches relevantes”.

“En La Araucanía hay sectores en que el Estado de Derecho se encuentra muy debilitado pero no es el caso del 100% de la región”, dijo el ex ministro.

Consultado sobre la presencia de terrorismo en La Araucanía, Mayol dijo que “en ciertos lugares absolutamente, no en toda La Araucanía pero en ciertos lugares sí. Cuando queman 68 camiones eso no es un acto de delincuencia común”.

En este contexto, sobre la posibilidad de diálogo con la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), el designado intendente afirmó que “a estas alturas del partido no, porque es un grupo terrorista que no ha mostrado ninguna intención de diálogo, tiene que demostrar que tienen representatividad y están al margen del Estado de Derecho”.

Por último, sobre la disputa entre Carabineros y la Fiscalía por la denominada Operación Huracán, Mayol manifestó que “lo que ha pasado es patético, afecta a toda la institucionalidad de todo el país, con mayor gravedad en La Araucanía porque la gente se siente absolutamente indefensa y que está viviendo una situación de impunidad”.