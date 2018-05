Opinión 03-05-2018

Luis Oyarzún: un paseo con los dioses

Óscar Contardo, escritor de esta biografía de Luis Oyarzún que titula Un paseo con los dioses, relata de manera muy amena y ligera la vida de este intelectual que –al decir del autor- ejerció una influencia decisiva en muchos de los artistas que conocemos hasta hoy en día y que han marcado y trascendido la escena cultural de nuestro país.

Nombres Nicanor Parra, Nemesio Antúnez, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Enrique Lafourcade, Jorge Millas, Enrique Valdés, Carlos Pedraza, Jodorowsky, Alone y la de tantos intelectuales y artistas aparecen vinculados a su nombre y a su vida.

Para realizar el perfil de Oyarzún, Contardo recurre principalmente al libro Diario Íntimo. Una recopilación de anotaciones personales en que el intelectual iba desmenuzando y dando cuenta de los personajes que habitaban la escena cultural de ese Chile influenciado por Europa, primero Francia y luego por Inglaterra, de sus múltiples viajes por el mundo y de la relaciones intelectuales que estableció con artistas – principalmente de la vanguardia-, de sus concepciones políticas y sus inclinaciones amorosas, en un periodo en que la homosexualidad era vista como una enfermedad y peor aún como un vicio… Muchos de los cuadernos en que escribía este diario se extraviaron o sencillamente fueron robados – se presume- por cercanos, conocidos o amigos que veían en esas páginas situaciones que los comprometían o que no serían cabalmente comprendidas para ese tiempo…

Entre sus múltiples opiniones, en 1964 dirá de Pablo Neruda: “Sigue siendo un adolescente regalón, pedigüeño, irresponsable. Un gran gato persa, que cree que el talento poético hace innecesarias la inteligencia y la bondad. Un tontón con genio”. Mientras de Mistral: “Le doy gracias con toda mi alma por todo y por todos. Gracias por su maravillosa empresa espiritual y por su incansable afirmación del espíritu y gracias también por su amistad, que pongo entre las cosas grandes de mi vida”.

Gracias a la estrecha amistad con Nicanor Parra, se relata la cercanía y atracción que sintió Violeta Parra, hacia Oyarzún y se lo hace saber metafóricamente en un escrito, pero su declaración no hizo efecto en éste, debido a su inclinación u orientación sexual.

El autor también recurre –para completar el perfil- a la entrevista de quienes conocieron en vida a Oyarzún: familiares, amigos y artistas, los cual van entregando datos relevantes que van enriqueciendo el retrato. Entre los entrevistados están su sobrino Eugenio Oyarzún, su hermano Fernando,

De acuerdo a los datos entregados por Contardo, Oyarzún fue una personaje secundario que alentó la carrera de muchos intelectuales y fue una figura respetada, pos su maciza formación intelectual y la agudeza de su pensamiento, que decidió ser profesor y no terminar su carrera de abogado, que consideraba muy poco atractiva intelectualmente, Fue decano de la Universidad de Chile, diplomático, botánico, poeta, profesor de filosofía, agente cultural, ecologista, entre muchas otras de sus actividades u oficios.

Sin duda estaba anticipado a su tiempo y realizó muchas de las actividades que hoy consideramos progresistas o modernas: fue el primero en realizar un acto ecológico al oponerse y realizar una campaña para que no cortaran un viejo abedul para construir un banco. Antes que Parra incitó a Jodorowky y otros escritores jóvenes a realizar un quebrantahuesos, que después popularizaría Nicanor Parra, fue el primero en usar la palabra “gay” en el sentido contemporáneo del término, pudo visualizar la importancia que tendría el arte vanguardista… Sin duda que fue un intelectual muy importante para su época, un mentor que ejerció una influencia definitiva sobre muchos intelectuales de su tiempo, pero que se mantuvo en un segundo plano, tanto es así que al final del libro el autor, que va en busca de la tumba de Oyarzún, en Valdivia, le pregunta al encargado del cementerio: “―¿Sabe cómo llegar a la tumba de Luis Oyarzún? ―No sé quién es.»



(Jaime Gatica, profesor)