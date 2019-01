Deporte 24-01-2019

Luis Pérez es el nuevo técnico de los albirrojos y este viernes presentarán a los jugadores que renovaron con la institución

Ya no hay misterios. Van pasando los días para los inicios de una nueva aventura en Tercera del “depo”. Lo concreto es que no seguirá en la banca Rubén Martínez. En su reemplazo asumirá quien también fuera jugador de Deportes Linares, hace algunas temporadas, Luis Pérez Franco. En sus años como jugador defendió los colores de Colo-Colo, era volante, pero ya tiene experiencia en esta división, puesto que el año pasado en el partido más largo de la historia venía en la banca de Municipal Santiago. En aquella ocasión a pesar de haber llegado tarde igual se las arreglaron y sacaron un punto.

De acuerdo a las informaciones entregadas por nuestro “topito” albirrojo, ya están listos para seguir una temporada más vistiendo la casaquilla linarense los arqueros: David Pérez y Juan Aravena; sumando los jugadores Darwin Torres, Bastián Irribarra, Lucas Mondaca, Cristian Monsalve, el “bíblico Aaron Araya y Julio Castro. A ellos se podría sumar Javier Parra, aunque todavía faltaba dialogar con el jugador que realizó una aceptable campaña la temporada anterior.

TRAYECTORIA DEL NUEVO DETÉ

Jugó en Deportes Linares, estuvo a cargo el año 2014 en la sub 16 de Colo-Colo; desde donde da el salto a la Tercera División, donde estuvo a cargo de Municipal Santiago, equipo con el cual logró sumar la misma cantidad de puntos que los albirrojos 48 unidades.

NOVEDADES

Esta tarde desde las 17:00 horas, Ismael Fuentes estará a cargo de la prueba masiva de jugadores, la cual se realizará en la cancha del Instituto Politécnico, donde se está invitando a todos los jugadores nacidos entre los años 1996 y 2001, deben ser todos de nacionalidad chilena y deberán asistir con implementación deportiva (camiseta, short, canilleras y calzado de fútbol). Destacar que también el recién egresado del Instituto Nacional del Fútbol, Albert Chacón, con gran conocimiento en el futbol formativo y conocedor de la realidad local quien ya recibió su título de entrenador nacional, estaría también colaborando con esta prueba de jugadores.

VIERNES

Este viernes 25 de enero desde el mediodía en el Salón de Honor de la Municipalidad de Linares se llevará a cabo un punto de prensa para presentar al DT, Luis Pérez Franco, y a los jugadores que ya han renovado en los albirrojos. Será sin duda una buena ocasión para conocer el estilo de juego del nuevo estratega y saber si ya existen algunos refuerzos para la presente temporada que comenzaría con los entrenamientos en el mes de marzo.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo