Deportes 12-01-2022

Luis Pérez Franco asumirá la banca albirroja en la presente temporada

- Trabajos parten en el mes de febrero

Un hombre honesto, responsable y que todos ya conocemos. Una persona que conoce muy bien la división, por algo fue campeón en la temporada anterior con Trasandino. Recuerdo al escribir estas líneas que estuvimos en la despedida ingrata que tuvo Luis Pérez Franco, en una improvisada conferencia en el frontis de la municipalidad, era el pago de Chile para un técnico que entregó todo en beneficio de los albirrojos. Pero, las vueltas de la vida son así, y ahora tendrá la oportunidad de sentarse nuevamente en la banca de los albirrojos y estamos seguros- quienes conocemos su trabajo- que más de alguna buena noticia nos entregará, quizás con un ascenso y de regreso al profesionalismo, por eso es muy importante que usted se haga socio. A no olvidar el respaldo de la Corporación que una vez más como en estos 6 años ha brindado todo el apoyo a través del alcalde Mario Meza, para darle una manito a la institución de nuestros amores.

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA

No pudo estar presencialmente el técnico Luis Pérez Franco, pero sí hubo un contacto telemático con el profesor quien se mostró muy contento con este regreso a la ciudad de Linares: “muy feliz de volver a esta institución a la cual, quiero mucho. Agradecer a Christian González, que fue el gestor de que pueda estar nuevamente a cargo del equipo, con una hinchada que siempre ha sido muy cariñosa conmigo, entonces no dudé en venir nuevamente para aportar mi experiencia, sabemos que, con la participación de toda la comunidad, con el alcalde Mario Meza, que confió en este proyecto vamos a tener resultados positivos. Los desafíos que siempre tengo como profesional, la idea es trabajar de la mejor forma, poder conformar un gran plantel de buenos jugadores y personas que sean muy profesionales porque así lo requiere el medio, para estar entre los protagonistas en este 2022 en Tercera A”.

“Como ayudante técnico está el profesor linarense, Albert Chacón, con quien yo tengo una tremenda confianza porque ha sido muy importante para mí; como Preparador de Arqueros, Wladimir Cea, y Preparador Físico Juan Páez, con mucha experiencia en esta categoría. La idea poder planificar una buena pretemporada con partidos amistosos y prueba de jugadores en toda la región. Estoy muy agradecido de todos y muy motivado con este desafío y les prometo un gran trabajo para lograr los objetivos”.

En la oportunidad, el concejal Christian González, indicó: “estoy muy contento, porque hace un tiempo se cayó una posibilidad de haber sumado una empresa en la presente temporada, como que hubo un bajón en la comunidad, sin embargo, hoy tenemos la posibilidad de compartir esta excelente noticia de presentar nada menos que al técnico recientemente campeón de la Tercera A, una persona, un profesional a toda prueba, muy seria para trabajar, comprometida y que ama a Linares. Pérez, garantiza trabajo, seriedad, honestidad y eso trae de la mano buenos resultados. El sueldo está en lo que se debe pagar a un técnico que garantiza buen trabajo”.

En tanto, el alcalde Mario Meza, manifestó que “una vez más está la Corporación Municipal en los momentos más complejos. Tengo palabras de agradecimientos por sacar adelante esta institución y lo quiero graficar en Jaime Nova con su equipo técnico junto a la Dirección de Deportes y Cultura del municipio local. Vamos a respaldar el trabajo de la Corporación de Deportes Linares, como lo hemos hecho siempre porque los colores albirrojos, pasean en el nombre de la ciudad prácticamente por todo Chile”.

Ayer, el Concejo Municipal aprobó una subvención ordinaria de 40 millones de pesos anual para el club Deportes Linares.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo