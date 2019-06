Deporte 26-06-2019

Luis Pérez Franco: “Estamos tristes porque el último partido era para ganarlo”

Una vez finalizado el duelo del reciente fin de semana, habitualmente el técnico se va rápidamente al camarín para dialogar con los jugadores y analizar el compromiso. Esta vez se notó que no estaba contento con la igualdad: “ siempre les digo a mis jugadores que se preocupen de jugar de no meterse con el rival , siento que en la expulsión el “gatito” fue bien arriba a lo mejor con fuerza desmedida y el juez que estaba cerca le mostró la cartulina roja. Creo que a lo mejor pintaba para amarilla porque después el jugador que estaba en el césped se levantó rápido, Creo que nos echó a perder el partido. Con un hombre menos te hace ver mal y tienes que redoblar los esfuerzos, replegarte, y el estado anímico cambia. Después nos empatan con un error nuestro y ahí tuve que replantear el partido, jugar de otro modo, porque no había que perderlo. Se dio un resultado positivo para nosotros que lo trabajamos, felicitar a mis jugadores por el tremendo esfuerzo que hicieron frente a un gran respaldo de público”.

En torno a los dos partidos que deberá enfrentar Deportes Linares, este sábado en Ovalle y luego en casa ante Limache, agregó que “son dos equipos que también están disputando el ascenso, trataremos de prepararnos bien en la semana para ir en busca de los tres puntos. Ya hemos dado vuelta la página y ahora a recuperar esos puntos en Ovalle, un rival que tampoco será fácil. Más aún que tendremos que suplir las ausencias de Aarón Araya, sancionado por doble amarilla, y Bastián Irribarra por la expulsión”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo