Política 30-04-2020

Luís Valentín Ferrada Walker: Un linarense en el nuevo Consejo Asesor de Política Exterior de Chile



El Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, informó recientemente la constitución e integración del Consejo Asesor de Política Exterior de Chile, organismo cuya misión es - como su nombre lo indica - prestar asesoría en materias específicas de política exterior a la Cancillería, y que es presidido por quien se desempeñe como titular de dicha cartera.

Los integrantes "ejercen su función ad honorem"; y ellos son treinta y dos personas entre académicos, ex ministros, ex parlamentarios, ex comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, economistas y profesionales de las comunicaciones, más los Subsecretarios de Relaciones Exteriores y de Relaciones Económicas Internacionales, así como por el secretario general de Política Exterior y el director general de Asuntos Jurídicos de la cartera de Relaciones Exteriores.

La composición de este Consejo, representativa de los más amplios sectores de la actividad nacional y sin connotación de tendencias o corrientes políticas internas, responde al concepto tradicional de la Política Exterior de Chile concebida en un plano superior como Política de Estado, esto es, posee un carácter permanente, con claros fundamentos académicos relacionados con el Derecho Internacional al que nuestro país siempre ha adscrito, y hacia el mundo exterior se presenta como una sólida expresión de unidad al sostener los intereses internacionales de nuestra nación.

Entre los integrantes figura un joven profesional linarense - Luis Valentín Ferrada Walker - Abogado, Doctor en Derecho Internacional, Profesor del ramo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, miembro y Profesor de otras importantes instituciones académicas tanto en Chile como en el extranjero. Autor de varias obras de derecho e históricas. A principios de este año fue incorporado a la lista de Jueces Árbitros de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, con el objetivo de contribuir en la solución de controversias en materia de protección del medioambiente antártico. El Profesor Ferrada Walker pertenece a una de las antiguas familias de nuestra Provincia, relacionada tradicionalmente con Yerbas Buenas.

El nombre y la honorifica designación del Profesor y Jurisconsulto Ferrada Walker se une a la larga y fecunda lista de linarenses que, en los últimos dos siglos, han logrado, con su capacidad y solvencia intelectual, ubicarse en cargos relevantes para el quehacer y la construcción del estado, entre los que es dable mencionar a Rectores de la Universidad de Chile, Contralores de la República e incluso el máximo sitial de la magistratura del país.

Desde luego, un honor señalado y relevante para Linares y el Maule Sur.