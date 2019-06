Opinión 04-06-2019

Luisa Vidal Valenzuela, profesora de filosofía en la vida diaria

En el viaje de la vida nos encontramos con distintas personas, sin embargo, solo algunas, nos proporcionan recuerdos imperecederos, nutridos por su quehacer cotidiano y el desarrollo de eventos excepcionales.

Luisa Vidal Valenzuela, nace en la comuna de Penco, hija de Luis Vidal Valenzuela, trabajador de la Fabrica nacional LOZAPENCO y Margarita Valenzuela Luna, lectora empedernida y responsable en gran medida de su amor por la música y la literatura. Desarrolla su enseñanza media en el Liceo Fiscal de Niñas de Concepción, para luego, motivada por los libros y su espíritu inquieto, ingresar a estudiar Pedagogía en Filosofía en la Universidad de Concepción. Sus primeros años de estudio, los vive participando activamente en las transformaciones y cambios de su época, recorre con cuaderno y lápiz apuntando y recogiendo la vida cultural, escribe sobre la importancia de la educación y se vincula con los más importantes teóricos de la época, los cuales dictan seminarios, cursos y clases magistrales, ella, tratando de no perderse ninguna actividad, llega haciendo sonar sus suecos con pasos agiles, cortos y ligeros, mientras su minifalda y morral, se agitan con el viento. Sin embargo, varios de sus sueños se ven interrumpidos producto del quiebre institucional provocado por el golpe militar, experimentando así, el profundo cambio de malla en la orientación de su carrera, vivenciando una segunda etapa, la cual estará marcada, por la detención, desaparición y muerte de varios de sus compañeros de Universidad. La experiencia la invita a profundizar en el estudio, buscando respuestas en la educación como principal elemento de cambio, para la construcción de una sociedad más justa, solidaria y fraterna. Los años pasan y finalmente se titula de la carrera, preparándose para el ingreso al mundo laboral.

Su primer trabajo lo desarrolla en el Liceo Fiscal de la comuna de Yungay, permitiéndole transmitir las enseñanzas de sus profesores y comenzar la construcción de clases orientadas a la reflexión y el surgimiento del librepensamiento, luego, se traslada a la comuna de Chillan, donde ingresa al Colegio Marta Brunet y al colegio Padre Alberto Hurtado, desde el cual, se le invita a formar parte de la Unidad de supervisores de enseñanza Media de la Dirección Provincial de Educación.

Producto del Amor, llega el año 1982 a nuestras tierras de Linares, un nuevo viaje que emprenderá junto a su esposo Julio Vásquez Barros, de los cuales nacerán, Karina Mariela y Lorena Elisa, ambas flores crecerán en alegría, estudio y calor familiar.

Regresando a lo profesional, durante diez años formará parte de la Unidad Técnico Pedagógica del Liceo Politécnico, contribuyendo, además, en el equipo encargado del estudio para la formación del Liceo Comercial, lo que significo, que desde el año 1992 hasta el año 2013, fuese parte de la planta directiva de dicho establecimiento, generando el cariño, respeto y reconocimiento de sus colegas y amigos.

Actualmente, es la Coordinadora Técnica del Instituto de Educación de Adultos Javiera Carrera, espacio que nos reunió para co construir, diversas iniciativas para el trabajo con jóvenes adultos.

Su mirada es siempre cristalina y honesta, sus peinados matutinos le refrescan, proporcionándole la magia de la femineidad, que, junto a sus delicados movimientos, irradian su excepcional alegría de vivir, desde el inicio de la tarea diaria. La música siempre está presente en la oficina, lo que nos permite continuar profundizando en los clásicos y ambientar el espacio de trabajo, “la Novena Sinfonía”, Soneto para piano N°14 “Claro de Luna”, “Sinfonía N°3”, “Para Eliza” del compositor Ludwig Van Beethoven, “Sinfonía N°40”, “La flauta mágica”, "Concierto para clarinete”, “Requiem”, de Wolfang Amadeus Mozart, “Concierto para piano N°1”, “El cascanueces”, “Romeo y Julieta” del compositor Tchaikovsky, “Las cuatro estaciones”, de Vivaldi, “Danza de Zorba” de Theodorakis, “Ave María” de Shubert, “Así Hablo Zaratustra” de Strauss, “Danza Hungara N°5” de Brahms, entre tantos otros que nos nutren durante la jornada. Así también, son habituales los comentarios y reflexiones sobre los escritos de los grandes filósofos, Platón y Aristóteles quienes determinaran la divisoria entre materia y espíritu, como el distanciamiento de los estoicos, el pensamiento de San Tomas de Aquino, la duda metódica de Rene Descartes, el empirismo de Locke y David Humé, el criticismo Kantiano, el idealismo de Hegel, el positivismo de A. Comte, el materialismo en Marx, las ideas de Nietzsche, la fenomenología de Husserl, la importancia del lenguaje en Wittgenstein, el Dasein de Heidegger, el existencialismo en Sartre, la microfísica del poder de M. Foucault, hasta la crítica actual del filósofo esloveno Slavoj Zizek.

Cada encuentro tiene su afán, por ende, los estudiantes reciben la invitación a adentrarse desde el autoconocimiento, sello de aprendizaje de la institución educativa, cada vez que visitan la oficina para presentar sus inquietudes, problemas o necesidad de orientación. En cierta ocasión llego un estudiante, quien, por motivos laborales, señalaba la dificultad de poder continuando sus estudios, la señora Luisa, con una energía que provenía de lo más profundo de su ser, comenzó a explicarle lo fundamental de esta importante etapa en el desarrollo del ser humano, que debía hacer los esfuerzos necesarios para terminar sus estudios y que contara con ella para ordenar su calendario de pruebas, sin antes recordarle la importancia de la búsqueda de la felicidad, la cual parte del estudio, y comprensión como señalaba Sócrates, que una vida sin examen, sin cuestionamiento, no valía la pena ser vivida, y esto lo entrega la educación. El joven recibió el entusiasmo y la convicción de la invitación hecha, fue así, que durante los recreos se transformaría en un nuevo contertulio, para compartir una nueva frase de aliento, de música y de historias que le permitirían egresar de manera destacada su segundo nivel de enseñanza media. decenas son los estudiantes que reciben semana a semana, la invitación a la reflexión, a la participación activa, al encuentro, al trabajo consigo de esta destacada educadora que ha hecho de su vida un acto de entrega honesto y coherente.

La filosofía de Luisa Vidal Valenzuela, nos recuerda la exigencia del Pedagogo Paulo Freire (1997) a los educadores, sobre la conciencia del inacabamiento:

“Como profesor crítico, yo soy un "aventurero" responsable, predispuesto al cambio, a la aceptación de lo diferente. Nada de 10 que experimenté en mi vivencia docente debe necesariamente repetirse. Repito, sin embargo, como inevitable, la inmunidad de mí mismo, radical, delante de los otros y del mundo. Mi inmunidad ante los otros y ante el mundo mismo es la manera radical en que me experimento como ser cultural, histórico, inacabado y consciente del inacabamiemto. Así Ilegamos al punto del que quizá deberíamos haber partido. El del inacabamiento del ser humano. En verdad, el inacabamiento del ser o su inconclusión es propio de la experiencia vital. Donde hay vida, hay inacabamiento. Pero sólo entre hombres y mujeres el inacabamiento se tornó consciente.” (pág. 49-50)



Freire, P. (1997). Pedagogía de la Autonomía, Madrid, España: Siglo XXI editores.





Juan Francisco Andrades Pinto (Yahia)

Sociólogo

Magister en Educación

Prof. de Epistemología