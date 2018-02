Policial 07-02-2018

Lustra botas de nuestra ciudad fue asaltado por conocido lanza juvenil

Durante el medio día de este martes un lustra botas de nuestra botas, fue sorprendido con un robo por sorpresa por un tristemente célebre ladrón juvenil apodado "El Chispa".

El anciano que se dedica hace años a este oficio en las afueras de la Farmacia Roca, aseguró que no es la primera vez que le ocurre, de hecho ya es como la cuarta. Se presume que el antisocial lo había observado con detención para conocer el lugar exacto en donde guardaba el dinero.

Según contó la hija del lustra botas, muchos transeúntes habrían pasado haciéndose los desentendidos, hasta que una mujer de apróx. unos 25 años ayudó a que el sujeto arrancara.



El Chispa se dio a la fuga y el hombre violentado no quiso dar más antecedentes por miedo a represalias.



Algunos locatarios de negocios en Linares aseguran conocer muy bien al asaltante y que por ser menor de edad no ha caído en manos de la justicia. Otras fuentes cuentan que habría propinado golpes a algunas "tías" mientras participaba de las conocidas Rondas Populares.