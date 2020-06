Social 14-06-2020

Luz azul: ¿Cómo podemos proteger nuestros ojos?



Conoce los cuidados y el tratamiento adecuado para impedir fatiga y estrés ocular de nuestra vista.



Debido a la emergencia sanitaria que está viviendo Chile a raíz de la propagación del Coronavirus, muchas empresas siguen implementado el formato del teletrabajo, es decir, trabajar desde casa a través del computador o algún dispositivo móvil como medida preventiva para evitar al máximo los contagios de este virus.



En estas semanas de cuarentena y uso intensivo de dispositivo digitales, y exposición a las luces led que emiten luz azul, GMO te cuenta cuáles son los daños de su uso a largo plazo, y las medidas de prevención.



No sólo sequedad ocular y miopía son el resultado del uso de aparatos electrónicos, sino que a esto hay que sumarle los efectos nocivos para la salud visual que tiene la luz azul que emiten las pantallas. Esta última es una parte del espectro de la luz, cuyas longitudes de onda se sitúan entre 380 y 500 nanómetros. La emite el sol, pero también las fuentes luminosas artificiales como ampolletas LED, tablets, televisores, computadores, smartphones y otros dispositivos digitales.



Algunas consecuencias de la luz azul son que provoca fatiga y estrés visual, cansancio crónico, desorientación, cambios de humor, malestar general, alteraciones gástricas y de los ritmos circadianos. Incluso hay investigaciones que estudian las células de la retina humana en cápsulas de Petri, cuyos resultados apuntan a que daña las células de la mácula (retina), las cuales no se regeneran y pueden provocar a largo plazo la degeneración macular (patología irreversible que causa ceguera).



Para evitar sus efectos nocivos, podemos aplicar la regla 20/20/20. Es decir, por cada 20 minutos de uso de dispositivos digitales, mirar hacia otro lado durante 20 segundos centrados en algo a 20 pies (6 metros) de distancia. Además de incluir el uso de gotas lubricantes para aliviar algunos síntomas de la resequedad.



No obstante, una de las formas más eficaces de protegerse, es usando cristales elaborados para este propósito. Por esta razón, GMO, en su compromiso de cuidar la salud visual ofrece la tecnología en cristales Blue Protect, los cuales gracias a su tratamiento filtran hasta un 35% de la luz más dañina, específicamente donde se concentran los rayos de luz azul violeta, permitiendo así, usar dispositivos digitales de forma segura. Lo más interesantes es que repelen el agua y son muy fáciles de limpiar; también son oleofóbicos por lo que se adhiere en menos cantidad la grasa; además repelen el polvo gracias su tratamiento antiestático.