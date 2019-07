Opinión 16-07-2019

Luz Elena del Carmen Santos Araya, bibliotecaria y grafóloga

Esa mañana durante el recreo, cada uno de mis compañeros había encontrado la mejor manera de fugarse del Liceo, estrategia inequívoca para dejar sin efecto la última prueba del trimestre, por mi parte, esperaba el momento exacto en que la puerta principal quedara entreabierta y el sonido de la campana me permitiera escabullirme entre los estudiantes que regresaban a sus salas. Fue en el momento que el auxiliar recibió a un apoderado, que aproveché la oportunidad para correr rápidamente por el pasillo, no obstante, a pocos metros de la puerta, escuché la voz fuerte del Inspector General, ¡Andrades! había sido sorprendido. Después de una breve charla en su oficina, me llevo a la biblioteca para esperar ahí, hasta el término de la jornada, indicándome que un segundo intento de escapatoria significaría el llamado inmediato a mi apoderado, me senté junto a una mesa, saque un cuaderno y me conecte con el silencio del lugar, observe detenidamente cada uno de sus rincones, los rayos del sol ingresaban por las cortinas entreabiertas, iluminando aleatoriamente las mesas vacías, a un costado centenares de libros en sus respectivos estantes, fotografías de generaciones anteriores decoraban los muros, un par de trofeos sobre una repisa y varios trabajos de Artes plásticas en el fondo de la biblioteca, fue en ese momento que me percaté que no estaba solo. Silenciosa, sobre una pequeña escalera de madera, la Sra. Elena en actitud solemne y ceremonial tomaba un libro entre sus manos, bajaba lentamente, para finalmente acercarse a mi mesa y comenzar a leer con voz delicada y suave sus primeras páginas:



“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevo a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava construida a la orilla de un rio de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.”



Es el inicio de “100 años de Soledad”, de Gabriel García Márquez, me indico, te recomiendo su lectura, es la historia de diversos personajes de un particular pueblo, “Macondo”, en este se relatan excepcionales hechos y desde aquel se desprenden enseñanzas que descubrirás con el paso de los años. Desde ese momento nunca más abandonaría los encuentros en la biblioteca, ya no producto de mis fallidas escapatorias, sino, más bien, que por la alegría de compartir la magia y las historias de Helena Santos.



Luz Helena del Carmen Santos Araya, nació en la comuna de Linares un 14 de marzo de 1941, estudio Pedagogía en Historia y Geografía en la Universidad Católica de Santiago, donde participaría activamente del coro y de toda actividad cultural que se desarrollaba en esos años. Durante esta época vivió en un internado de monjas, quienes reconocieron en ella una particular sensibilidad, lo cual, les insto a enseñarle los principales secretos de un particular estudio, la Grafología, herramienta que la acompañaría durante toda su vida y que daría cuenta de su inigualable forma de transmitir consejos, dejando siempre una mágica semilla de libertad en cada uno de aquellos que la conocieron. Con el paso de los años se casó con David Hirmas Halán, con el cual tuvieron dos hijos, Leyla y Anwar, quienes juntos a Yussra y David, se transformarían en sus más preciados tesoros en vida. Sus nietos Benjamín, Camila, Javiera, Rafaela y Mateo, son los renuevos más tiernos del frondoso y generoso árbol familiar.

Helena, trabajo en varios establecimientos educacionales de nuestra comuna, entre ellos el Liceo Politécnico, Liceo de Niñas, Instituto Linares, Javiera Carrera, para finalmente en el Liceo Juan Ignacio Molina (Valentín Letelier), desempeñarse como la encargada de la Biblioteca del establecimiento, liderando en más de una ocasión el “Día del Libro”.

Al jubilarse, se dedicó principalmente a la Grafología, visitando periódicamente el Hotel de Quinamávida, donde con un pequeño trozo de papel escrito, podía dar cuenta de los principales rasgos de la personalidad de cada uno de los pasajeros que solicitaba la aproximación grafológica a lo que querían saber.

En una tertulia que se desarrolló en el café “De Quijotes y otras manchas”, Helena desarrollo una introducción a la Grafología, en la cual identifico los principios fundamentales para quien se inicia en su estudio y perfeccionamiento, en esa ocasión, comenzó señalando que si bien es cierto reconocer los aspectos particulares de la escritura, proporcionaban elementos interesantes de la personalidad, estos debían ser analizados en su conjunto para ofrecer una certeza integral y holística de la persona. Cada Grafólogo comienza prestando atención en un elemento específico, algunos por ejemplo, comienzan analizando el tamaño de la letra, ya que si es grande pueden dar cuenta de una personalidad extrovertida, la cual incluso, puede llegar a ser egocéntrica o megalómana, por el contrario si es pequeña, da cuenta de rasgos de mayor introversión, por otro lado, la escritura con letras redondeadas o curvas, nos dan cuenta de personas que se adaptan más fácilmente, se caracterizan por ser suaves y dulces, a diferencia de quienes escriben de forma más angulosa, lo cual refleja cierta intransigencia. La inclinación de la escritura también es importante, ya que determinarían los elementos movilizadores del sujeto, por ejemplo, si tiende hacia atrás, es el pasado que se encuentra movilizándolos, si es hacia adelante será el futuro, finalmente si está más bien en equilibrio, cierta actitud de presencia en el aquí y ahora será determinante. Otro aspecto importante que destacaría seria la forma de cada una de las letras, entre ellas, la letra “T” que dará cuenta de aspectos tan importantes como la voluntad del sujeto. Ese día muchos de los contertulios entregaron sus escritos, su nombre y apellidos, una frase y su firma, para ser estudiados. Ese día, se quedó entregándonos las principales herramientas de la Grafoterapia, momento que con posterioridad a la Lectura, busca corregir los aspectos considerados negativos, nos pidió resguardar esta parte de las enseñanzas entregadas, debido a que dichos secretos, serán fundamentales en un momento de nuestras vidas.



Al término de la jornada llego su amado hijo Anwar Hirmas, con quien sostuvimos una interesante conversación, instancia que nos ligaría hasta el día de hoy, desarrollando diferentes trabajos, proyectos y programas.

Los pequeños y risueños ojos de Helena, su pelo corto, su semblante energético, sus suaves palabras, su lento y balanceado caminar, aún es posible sentirlo por las calles de Linares, porque no te hemos olvidado, porque tus hijos y nietos se emocionan cada vez que resuenan tus consejos, tus palabras, tus historias, tus viajes, tu cariño.

Luz Elena del Carmen Santos Araya, Madre y Abuela, mujer estudiosa y soñadora que nos entregaste secretos para adentraros en los misterios de la vida.



Juan Francisco Andrades Pinto (Yahia)

Sociólogo

Magister en Educación

Prof. de Epistemología