Opinión 02-02-2020

Luz que alumbra las naciones Domingo, 2 de febrero de 2020

A cuarenta días después del nacimiento del Niño Jesús, la Liturgia nos lleva al Templo de Jerusalén y nos pone una nota de advertencia y de dolor. Nos anuncia que el Salvador prometido provocará oposición de muchos y, además, que su misión será en dolor -para Él y para su Madre- pues el Niño que ha nacido es el Cordero que deberá ser inmolado para la salvación del mundo. ¿En qué consistía esta ceremonia que cumplieron la Santísima Virgen y San José a los cuarenta días de nacido Jesús? El texto habla del rito de la purificación y de presentar al Niño al Señor. Son dos exigencias que se cumplen en un mismo momento, justamente a los 40 días después del nacimiento. Después de pasar ese tiempo, se consideraba que la madre ya podía presentarse en el Templo y tenía que ofrecer un sacrificio de purificación, que solía ser un cordero y un pichón de paloma. Pero, si era pobre, podía presentar dos pichones. María y José presentaron dos pichones. Por este hecho podemos ver que de veras eran pobres. No pudieron hacer la ofrenda de los pudientes que era un cordero. Pero nos dice Juan Pablo II (Catequesis 11-12-1996) que ellos llevaron una ofrenda muchísimo más valiosa, porque llevaron al Verdadero Cordero que redimiría la humanidad. ¿Qué nos dice de la Sagrada Familia el hecho de que cumplan con tanto cuidado todo lo prescrito? Nos habla de la humildad y la obediencia. ¿No tendrían que estar exentos de tantas exigencias los que traían al mismo Dios al Templo? ¿No era Jesús el autor de la Ley? ¿No era María la Pureza misma para tener que ofrecer dos pichones para ser purificada? ¡Qué inmensa humildad!

1.- La Madre de Dios, aun siendo inmaculada y purísima, y aun sabiendo que su Hijo era Dios, no dudaba en someterse a los requerimientos de la Ley Hebrea. Y así, cuando llegó el momento partió la Sagrada Familia hacia Jerusalén (Lc. 2, 22-40). ¿Quién aparece en escena en este momento de la Presentación de Jesús en el Templo? María estaba pasando por el patio exterior del Templo con su Divino Hijo, pero a nadie llamaba la atención, pues el gentío no sospechaba en lo más mínimo que el Mesías acababa de entrar por primera vez a la Casa de su Padre. Pero sí hubo un hombre, uno solo, que reconoció al Niño Jesús como el Salvador del mundo: gloria de Israel y luz de las naciones. Simeón esperaba a un Redentor diferente al que esperaba el resto del pueblo judío. Los judíos esperaban un redentor terreno. Simeón esperaba a Aquél que traería la verdadera redención: la redención del pecado. El Espíritu Santo le había asegurado que no moriría sin conocer al Mesías prometido que salvaría al mundo de sus pecados.

2.- Simeón ve al Niño por el que había estado esperando toda su vida y, tomando a Jesús en sus brazos, rompe en un cántico de alabanza que la Iglesia conserva como uno de los himnos de la Liturgia de las Horas, el Nunc Dimitis: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto al Salvador, Luz para iluminar las naciones y Gloria de tu pueblo, Israel. (Lc. 2, 29-32) Es un cántico que se repite cada noche en la Liturgia de las Horas, para recordar el inmenso significado que algunas frases dichas por Simeón tenían para ese momento y siguen teniendo hoy en día. Podemos comprender la emoción de Simeón cuando, iluminado por Dios, reconociendo a ese bebé como el Mesías, exclama que es Luz para iluminar las naciones y gloria de su Pueblo Israel (Lc 2, 32) La gloria del Señor era la expresión utilizada para describir la manifestación de la presencia de Dios. Esa presencia se manifestaba sobre el Arca de la Alianza y en el Templo, en forma de nube (ver Ex. 40, 34-35). Sin embargo, la Gloria de Dios no estuvo siempre en el Templo. Lamentablemente, Babilonia conquistó a Jerusalén y destruyó el Templo y se llevó a la mayoría de los israelitas al exilio (586 aC). Debido a las infidelidades del pueblo de Israel, la ausencia de la gloria de Dios del Templo, ya había sido anunciada por Yavé a través el Profeta Ezequiel (Ez. 10-11). Y en esa misma época otro Profeta, Jeremías, escondió el Arca de la Alianza en una cueva para evitar su profanación durante la invasión de los babilonios. Dijo, además, que no sería encontrada hasta el día que Dios reuniera a su pueblo nuevamente (2 Mac, 2, 4-8). Aún no se ha encontrado el Arca de la Antigua Alianza…

3.- De regreso del exilio en Babilonia, los israelitas reconstruyeron el Templo (515 aC), pero la gloria de Dios ya no residía allí, no estaba el Arca de la Alianza. Así que cuando Simeón exclama en el reconstruido Templo de Jerusalén, vacío de la presencia divina, que ese bebé era la gloria de Dios, está diciendo algo bien impactante. Está diciendo que la presencia de Dios, que no ha estado en el Templo por más de quinientos años, ha regresado ¡al fin! Pero la gloria de Dios no vino esta vez en forma de nube, como antes por el desierto sobre el Arca de la Alianza, sino en la presencia de un bebé recién nacido, que Simeón y Ana reconocieron como el Mesías, el Salvador. Podemos entender, entonces, la emoción de Simeón. Y podemos entender, también, por qué María es considerada el “Arca de la Nueva Alianza”. Es la Santísima Virgen María la que trae la Gloria de Dios al Templo, pues ella es el Arca de la Nueva Alianza, que llevó en su seno al Hijo de Dios y ahora trae al Templo a Jesús para ser presentado al Padre.

Conclusión: Veamos lo que contenía el Arca y lo que es Jesús: El Arca contenía maná: Jesús es el Pan de Vida (Jn 6, 48-51) El Arca contenía las Tablas de la Ley: Jesús es el cumplimiento de la Ley (Mt 5, 17) El Arca contenía el cayado del Sacerdote Aarón: Jesús es el Sumo y Eterno Sacerdote que se ofrecerá a si mismo en la cruz por nuestros pecados (Hb 7, 1-7) Ante todo lo dicho por Simeón, iluminado por el Espíritu Santo, José y María estaban maravillados. Deben haberse sorprendido de que Simeón pudiera saber quiénes eran y que se apareciera justo en este momento. También se impresionarían que Jesús no sólo era gloria de Israel, sino también luz de revelación al resto de las naciones. El que San Lucas nos diga que estaban maravillados, nos lleva a pensar que con las palabras de Simeón los padres de Jesús tendrían una más profunda inspiración acerca del Misterio de la Redención. Al presentar a su Hijo al Altísimo en el Templo, María debió haber tenido una elevada oración de entrega de Jesús al Padre, pensando los sufrimientos que debía pasar para completar la Redención. Los presentimientos de su Madre, se ven confirmados por lo que Simeón le revela: una espada te atravesará el alma. Y ese dolor lo tuvo la Madre desde ese momento y lo vivió de manera superlativa en la cruz, cuando una espada también atravesó el alma de ella. Nos dice Juan Pablo II en su Encíclica Madre del Redentor, que las palabras de Simeón fueron una segunda Anunciación para la Virgen. Es cierto, aquí en la Presentación en el Templo, María tiene un panorama más completo sobre el dolor que ella compartirá con su Hijo para la realización de la Redención. Ya ella había dado su Fíat. Y lo volvió a dar en esta segunda Anunciación y lo siguió dando durante toda su vida, hasta entregarlo como el Cordero muerto en la Cruz para la salvación del mundo.



(*) Mario A. Díaz M. es: Profesor de Religión y Filosofía. Licenciado en Educación. Egresado de la Universidad Católica del Maule