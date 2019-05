Crónica 30-05-2019

LuzLinares y LuzParral llaman a tomar resguardos ante sistema frontal

Las compañías eléctricas Luzlinares y Luzparral invitan a la comunidad y a sus usuarios a tomar precauciones y a evitar acciones temerarias durante el sistema frontal que afecta al centro sur del Chile.

“El llamado es a evitar acciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas, pues cuando hay lluvia y viento, es necesario reforzar las recomendaciones. A veces las personas toman acciones por su propia cuenta y no saben a lo que se arriesgan”, indicó Galo Sepúlveda, Gerente de Servicio al Cliente de las compañía eléctricas.

Estas condiciones de riesgo se observan particularmente en zonas rurales, que es donde prestan servicios nuestras compañías. Galo Sepúlveda detalló que es importante que las personas sepan que si ven un cable cortado en el piso, no deben acercarse, “ni menos tocarlo, ni para sacarlo de un camino o enrollarlo”.

Asimismo, expresó que es muy peligroso que las personas intervengan la vegetación que pudiera estar cercana a las líneas eléctricas sin antes coordinarse con la compañía eléctrica. “Para eso se requiere personal preparado y equipamiento especial como herramientas y aislación, que permita cortar o talar reduciendo el riesgo”.

Por último, el vocero de las compañías llamó a los conductores a extremar la precaución al conducir, para evitar accidentes y, en particular, choques a postes que puedan afectar a gran parte de la comunidad al interrumpir el suministro eléctrico.

En caso de que los usuarios se enfrenten a cualquier situación como las mencionadas u otras relacionadas con el sistema frontal, deben contactarse con las compañías a través de sus canales de contacto tradicionales. Además, están disponibles las aplicaciones gratuitas para celulares “Luzlinares” y “Luzparral” para reportar interrupciones en el suministro. Para todos los casos, es imprescindible que los usuarios indiquen su número de cliente.