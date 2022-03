Política 12-03-2022

Álvaro Elizalde (PS) asumió como Presidente del Senado

Ayer y en horas previas al cambio de mando presidencial, se realizó el juramento de nuevos senadores y la elección de nuevas mesas directivas. En el caso del Senado, el parlamentario del Maule, Álvaro Elizalde, fue electo presidenta de la instancia y le correspondió presidir la ceremonia de investidura de Gabriel Boric.

Tras el juramento de los senadores de la nueva legislatura, la Sala dio paso a la elección de la mesa, oportunidad que no estuvo exenta de polémica, ya que un sector hizo presente su malestar por “no respetar los acuerdos”.

Durante la sesión la senadora Isabel Allende propuso al senador Álvaro Elizalde; mientras que el senador Rodrigo Galilea propuso al senador Francisco Chahuán. Luego, el senador Karim Bianchi, hizo presente que, “por no ser parte de ningún acuerdo político (…) me veo en la obligación de proponer mi nombre”.

A las 10:58 horas comenzó la votación nominal de la presidencia del Senado, que será asumida por el senador Álvaro Elizalde, quien obtuvo 35 votos a favor. En tanto, el senador Francisco Chahuán recibió 13 votos y el senador Karim Bianchi 1 voto. La abstención de la votación, vino de la mano de la senadora Fabiola Campillai.