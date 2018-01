Política 14-01-2018

Álvaro Hernández Pieper, coordinador nacional de la Izquierda Cristiana: “Para el siglo XXI, la Izquierda Cristiana propone la sociedad del buen vivir”

Para participar en una actividad partidaria en Longaví, se encuentra en la zona el joven abogado que dirige el quehacer político del partido que se fundó el 24 de octubre de 1971 y formó parte del gobierno de la Unidad Popular del Presidente Salvador Allende. Después del golpe de Estado, inició la lucha contra la dictadura para recuperar la democracia. Fue uno de los partidos fundadores de la Concertación y apoyó el gobierno de Patricio Alywin, luego se retiró de esta coalición por considerar que no se estaba cumpliendo el programa. Posteriormente, en el camino de la unidad de la izquierda, se alió a otros partidos y movimientos en la formación política Juntos Podemos Más y actualmente participa en el Frente Amplio.

- ¿En qué momento político se encuentra actualmente la Izquierda Cristiana?



En el mejor de todos. Venimos saliendo de un proceso de actualización de nuestros fundamentos ideológicos, dotándonos de un contenido de ideas de peso, en que hemos incorporado a nuestras luchas elementos que hace años era más difícil de considerar, por ejemplo, la forma en que el modelo neoliberal termina destruyendo nuestros ecosistemas, y la relación que tiene eso con la calidad de vida de los trabajadores, de las mujeres. Por eso, hoy día, ya entrado el S XXI, la Izquierda Cristiana propone una sociedad del buen vivir, eso significa un modelo que respete a cabalidad los derechos humanos, en que la democracia se exprese en la forma de vida de todos los habitantes del país, y en que la violencia y la infelicidad no estén institucionalizados.



¿Qué significado político le asignan a la construcción de la sociedad del buen vivir?



Somos una organización socialista, creemos en un país dirigido por los trabajadores, por la gente común y corriente, para eso requerimos una sociedad profundamente democrática, no solo en lo político, sino también en lo económico, y eso pasa por una profunda revisión de cómo redistribuimos el ingreso en Chile, así como también en la forma en que explotamos la naturaleza.

Somos también una organización que admite diversas corrientes de pensamiento, desde aquellos que vienen de una tradición agnóstica y más clásica, hasta aquellos que nos incorporamos en política a partir de una mirada espiritual. Por eso es que Cristo nos inspira –no porque seamos todos creyentes ni todos cristianos o católicos- sino porque su mensaje es profundamente transformador, no solo de las estructuras sino también de la mirada interna.

Por eso, para nosotros el buen vivir, supone que las comunidades se hagan cargo de sus espacios locales, de su tierra, de su trabajo, y puedan determinarse con libertad; el buen vivir supone que todo habitante tiene la obligación de participar en su comunidad, a la vez que tiene el derecho a una vida digna, a un trato decente. Una sociedad del buen vivir se toma la democracia en serio, no solamente en cuanto al voto, sino como una sociedad que colabora y promueve un mundo de respeto y en que todos podamos ser felices.



- ¿Cuál es la participación de la IC dentro del Frente Amplio?



Somos parte del Frente Amplio, a través de una coalición federada que integramos, que se llama Movimiento Democrático Popular (MDP), en que hay distintas organizaciones y personas, entre ellos Alberto Mayol, que está caminando con nosotros en este esfuerzo. La IC da una apertura al Frente Amplio muy interesante y creemos que, en la medida que esta coalición promueva una política de cara al pueblo, que apalanque las aspiraciones populares y propenda a la superación del marco institucional heredado por la dictadura de Pinochet, habrá sido buena para Chile, de lo contrario, habremos fracasado.



Muy pronto la IC tendrá una Asamblea Nacional ¿Qué decisiones tomará su partido frente a la actual situación política posteleccionaria?



Vamos a seguir en la senda del poder popular. Tenemos más de 45 años de historia y hemos resistido muchos embates junto a los más necesitados de nuestro pueblo, pero no somos un partido de resistencia o de margen, somos un actor político que ha decidido avanzar hacia una sociedad del buen vivir, y para eso definiremos una estrategia de acción política que nos permita disputar poder, teniendo muy claro a nuestro adversario político, las derechas de diversas caras: la pinochetista, la neoliberal, y también la derecha que con frecuencia aparece en la Nueva Mayoría.



En síntesis, vamos a definir una estrategia de desarrollo integral, que nos permita luchar en diversos frentes: estudiantil, sindical, comunitario, y también electoral.



¿Serán oposición también con la Nueva Mayoría?



No veo posibilidad de una gran coalición opositora. La Nueva Mayoría “arrugó”, está desgastada, sin ideas, no dan pie con bola. Ellos tienen que definir qué son, qué país quieren, y después resolver si desean seguir juntos. Mientras tanto, la IC, el MDP y el Frente Amplio vamos a estar en la calle.