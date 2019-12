Nacional 29-12-2019

Álvaro Rudolphy prepara su debut como director de cine con "En el Bar": "Es un buen puntapié para hacer más cosas"

Álvaro Rudolphy no tiene tiempo de aclarar los rumores sobre su supuesta salida de Mega tras el fin de la teleserie nocturna "Juegos de Poder". El actor tiene sus energías puestas en otro proyecto que, por primera vez, lo tendrá como director de cine, y pretende compatibilizar esta nueva faceta con los proyectos que lleguen desde la pantalla chica.



El filme, cuyo nombre tentativo es "En el Bar", se encuentra en etapa de edición a manos del propio Rudolphy, quien espera tener su ópera prima en salas de cine alternativas para el segundo semestre de 2020. El guion, también de su autoría, fue probado hace unos años en el teatro con resultados positivos, por lo que vio en él una opción para llegar a la pantalla grande. "Es una historia que ocurre en un bar con tres personajes, y por lo tanto es relativamente más fácil de filmar, pero también tiene su complejidad, porque como está todo en una sola locación, es complejo el poder darle ritmo, de que la historia sea atractiva, atrapante y que no requieras de mucha parafernalia para hacerla llamativa", comenta el actor en conversación con Emol.



El protagonista de ficciones televisivas de culto como "Amores de mercado" y "Sucupira", sacó parte de lo que necesitaba para la dirección fílmica de sus 30 años de experiencia frente a las cámaras. Según cuenta, lo más complejo ha sido entrar en un modo multitarea y tener "todo claro desde el principio, sin improvisar". "Esto de trabajar con una sola cámara, trabajar plano a plano, de iluminar cada uno de los planos, de tener en la cabeza absolutamente todo lo que necesito hacer, eso es más complejo. Cuando estás en televisión o haciendo cine desde el lado del actor, no te estás preocupando de eso. Aquí tengo que tener muy claro cómo voy a contar el cuento desde la perspectiva del espectador, y eso es difícil porque para que la cosa funcione, rinda, hay que tenerlo todo muy claro desde el principio", explica. Pese a que aún no entra en etapa de post producción con este largometraje, Rudolphy confiesa que ya está trabajando en el guion de otra obra que hizo hace un tiempo, pero con "los personajes transformados". "Independiente de cómo me vaya en esta (película), ya trabajo en la próxima. Esto es como el inicio para ir conociendo el cómo se hace desde el otro lado. Creo que es un buen puntapié para hacer más cosas", concluye.