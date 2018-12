Nacional 16-12-2018

Álvaro Salas vuelve a la televisión como parte del nuevo programa de TVN

En el año más turbulento de su carrera, Álvaro Salas podría terminar 2018 con buenas noticias con su regreso a la televisión como jurado en el nuevo espacio humorístico de TVN.

"La Huincha" es el próximo proyecto del canal, que será conducido por Karen Doggenweiler y que pretende encontrar humoristas para ser parte de los festivales de Olmué y de Talca, que serán transmitidos por la estación.

De acuerdo al periodista y panelista Juan Pablo Queraltó, Salas será uno de los jurados del espacio junto a figuras como Eduardo Ravani y Rocío Marengo. Según el rostro de Chilevisión, el humorista habría pensado mucho la opción de volver a la TV tras enfrentar las polémicas por las demandas de paternidad.

En "La Huincha", los participantes se someterán literalmente a una huincha en movimiento mientras despliegan sus mejores chistes para hacer reír al público y detener la plataforma.



Programa de Canal 13 fue sancionado por el CNTV por vulnerar los Derechos Humanos

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) sancionó al programa "El Cuerpo No Miente" de Canal 13, luego de una denuncia presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde se señala que el docureality vulneró los Derechos Humanos. El organismo explica que en el capítulo emitido el 2 de julio titulado "PDI descifrando la verdad" "es posible constatar una serie de ilegalidades y/o acciones abusivas en relación a distintas personas".

El INDH subraya que durante el chequeo del equipaje a cuatro extranjeros y un chileno, estos fueron expuestos en cámara si su consentimiento mientras la división antinarcóticos de la Policía de Investigaciones revisaba a cada uno de ellos a través de sus perros y del personal. Ante esto, el CNTV sostiene que "las cámaras de televisión de la concesionaria se inmiscuyeron abusivamente en la vida privada de las personas que se encontraban siendo sometidas a un control por parte de la Policía de Investigaciones". La entidad precisa que la televisora abusa de "momentos que refieren a su intimidad y vida personal, los que luego fueron utilizados por Canal 13 para montar un programa televisivo que busca entretener a la audiencia, con el consecuente amago y posible afectación de su imagen". La sanción del CNTV explica que "de esta forma, la vulneración a los derechos fundamentales -en este caso a la vida privada- redundarían, necesariamente, en una afectación a la dignidad de quienes ven afectado estos derechos". El CNTV concluye que en el capítulo del programa "El Cuerpo No Miente" hubo una "sobreexposición y espectacularización" de las personas expuestas, actos que "evidenciarían una negligencia que olvida completamente las necesidades de resguardo respecto de información sensible, con la finalidad de entretener a las audiencias". Cabe señalar que la producción de Canal 13 ha sido duramente cuestionada por los televidentes, quienes han catalogado el espacio de xenófobo.