Nacional 24-08-2017

Machi Linconao declara en caso Luchsinger y dice que es inocente: "No tengo conflicto" con ellos

"Soy inocente. Para que lo sepan todos los que están aquí. Por eso quise declarar", dijo esta mañana la machi Francisca Linconao en su declaración ante los jueces del Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco, donde se lleva a cabo el juicio contra los 11 imputados por el crimen del matrimonio Luchsinger-MacKay, ocurrido en Vilcún en 2013. La mujer arriesga cadena perpetua por el hecho ocurrido el 4 de enero de ese año, cuando un grupo de sujetos llegó hasta el domicilio de las víctimas a las que dispararon para después prender fuego al inmueble. Según informa el sitio "SoyTemuco", Linconao aseguró en su testimonio que conocía a los Luchsinger y que le afectó saber la forma en que habían perdido la vida. "No tengo conflicto con los Luchsinger. Los conozco hace años. Me dio mucha pena cuando supe que habían muerto quemados", aseguró. La machi también relató cómo fue el allanamiento a su vivienda tras el crimen. Es ahí donde, según la fiscalía, se reunieron los 11 imputados por el crimen para planificar y coordinar el ataque. Las palabras de Linconao, están en concordancia con lo expuesto ayer por el abogado que la representa, el defensor regional Renato González, quien aseguró que la acusación en contra de su defendida "no solo es errónea, sino que tremendamente injusta". El juicio tendrá una duración de unos 50 días, en los que se desplegará un intenso operativo de seguridad que incluye una veintena de gendarmes al interior de la sala de audiencia, así como también que todos los detenidos se mantengan siempre esposados.