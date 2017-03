Crónica 28-03-2017

Madre de detenido por caso homicidio de profesores: “mi hijo es inocente”

Este martes se realiza la preparación de juicio oral

Para este martes 28 de marzo, desde primera hora, estaban citadas las partes ante el Tribunal de Garantías de Linares, para participar de la audiencia de preparación de juicio oral, del caso del homicidio de los profesores María Angélica Vega y Pedro Cruzat, causa en la cual se mantiene en prisión preventiva a 3 sujetos como presuntos autores del delito ocurrido el 8 de septiembre de 2014.

En víspera de este avance judicial, Ana Sánchez Rivera, la madre de uno de los imputados, Francisco Urrutia Sánchez, de 21 años, entregó declaraciones públicas en torno de la situación: “mi hijo es inocente y estoy convencida de aquello, no sé por qué no le han concedido revisar su cautelar de prisión preventiva, se mantiene recluido y lo ha pasado muy mal. Tengo testigos de que mi hijo estaba junto a nosotros en la casa, esa noche, en un asado. No sé por qué los otros 2 sujetos lo involucraron en este caso. He puesto los antecedentes en conocimiento de la Defensoría, pero hasta la fecha no tenemos respuesta de nuestra petición”.

Sobre la formalización, en la cual se relató que mantenía en su posesión un par de zapatillas que estaban en la residencia de los profesores, aclaró que “eso debe ser coincidencia, porque esas zapatillas eran mías, no estaba en posesión de ellas y las compré 6 meses después del hecho. Señalaron que él estaba como colaborando, observando afuera de la casa por si se acercaba alguien, pero eso no es verdad. Estamos a la espera de que en la audiencia, podamos presentar estos antecedentes.”

Finalmente, indicó que “defendemos la inocencia de mi hijo. Y a la familia de los profesores, quiero decirles que Francisco no fue y lamento mucho lo que les ocurrió.”