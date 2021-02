Policial 24-02-2021

Madre de Norma Vásquez pidió al Presidente, “justicia” por el asesinato de su hija

A seis meses de la muerte de la carabinera de 20 años, familiares y amigos realizaron una caravana por la ciudad de Linares.



Foto: Mariana Vásquez



A seis meses del asesinato de Norma Vásquez, carabinera que murió en Linares tras el presunto ataque de quien fuera su pareja, el ex teniente de Carabineros, Gary Valenzuela, familiares y amigos realizaron una caravana por la ciudad, pidiendo justicia para la joven de 20 años.

La marcha comenzó en el frontis de la Comisaría de Carabineros de Linares, donde la madre, Norma Soto, exigió al Presidente Sebastián Piñera justicia para su hija.

"La 25 Comisaría de Carabineros, no hizo nada. Rozas (ex director de la institución), cobarde que se fue, la dejó sola. Que el Presidente Piñera haga justicia, Carabineros trabajan para él, que haga justicia entonces", pidió Norma Soto.



La madre de la carabinera agregó que "me cansé de cerrar la boca, tarde o temprano van a pagar los que (no) protegieron a mi hija, no saben el daño que hicieron a mi familia, no saben cuántas veces me he querido quitar la vida y el desgraciado que la mató está regalado con privilegios".



Gary Valenzuela, acusado de femicidio, se encuentra recluido en la cárcel de Cauquenes, desde donde alegó demencia, lo que fue rechazado y espera el juicio oral que aún no tiene fecha.